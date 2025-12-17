Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Memperingati Hari Pantun Nasional 17 Desember, Berikut Kumpulan Pantun Karya Penyair Terkenal

Tanggal 17 Desember diperingati sebagai Hari Pantun Nasional, berikut kumpulan pantun karya penyair terkenal di Indonesia.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Memperingati Hari Pantun Nasional 17 Desember, Berikut Kumpulan Pantun Karya Penyair Terkenal
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
ILUSTRASI - Pengunjung melihat-lihat buku di Gedung Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/2/2023). Berikut kumpulan pantun karya penyair terkenal di Indonesia. 

Ringkasan Berita:
  • Hari Pantun Nasional diperingati pada tanggal 17 Desember.
  • Pantun merupakan karya berbentuk puisi tradisional yang terdiri dari empat baris
  • Pantun terdiri dari dua baris sampiran dan dua baris isi.

TRIBUNNEWS.COM - Hari ini, 17 Desember 2025 diperingati sebagai Hari Pantun Nasional.

Mengutip dari bpmpntt.kemendikdasmen.go.id, peringatan Hari Pantun Nasional diadakan untuk melestarikan pantun di Indonesia.

Pantun sendiri adalah bentuk puisi tradisional asal Indonesia yang hingga saat ini masih ada.

Pantun terdiri dari empat baris dengan pola sajak a-b-a-b.

Karya sastra ini telah menjadi bagian penting dari budaya Melayu dan Nusantara, digunakan sebagai sarana komunikasi, hiburan, bahkan pendidikan.

Mengutip dari ditsmp.kemendikdasmen.go.id, di tahun 2020, UNESCO telah menetapkan pantun sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda, dan mengakui pentingnya tradisi ini sebagai identitas budaya yang patut dilestarikan.

Rekomendasi Untuk Anda

Secara tradisional, pantun terdiri dari dua bagian utama yaitu sampiran yakni dua baris pertama yang berisi pengantar atau gambaran, biasanya menggunakan unsur alam atau benda sekitar, dan isi yang juga terdiri dari dua baris terakhir yang menyampaikan pesan, nasihat, atau humor.

Pantun umumnya digunakan dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan, upacara, dan pertunjukan seni tradisional.

Berikut Tribunnews rangkum kumpulan pantun dari penyair ternama di Indonesia.

Baca juga: 17 Desember Diperingati sebagai Hari Pantun Nasional, Berikut Sejarah dan Kumpulan Ucapannya

Kumpulan Pantun dari Penyair Terkenal di Indonesia

1. Pantun oleh Raja Ali Haji

Pergi ke kebun memetik delima,
Delima masak di pohon cemara.
Jika ilmu tidak dipelihara,
Hilanglah akal rusaklah bicara.

2. Pantun oleh Raja Ali Haji

Apa guna pasang pelita,
Kalau tidak dengan sumbunya.
Apa guna bermain mata,
Kalau tidak dengan sungguhnya.

3. Pantun oleh Hamzah Fansuri

Hamzah miskin orang uryani,
Seperti Ismail menjadi qurbani.
Bukan Hamzah mencari puji,
Melainkan Tuhan tempat kembali.

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Halaman 1/3
123
Tags:
Hari Pantun Nasional
pantun
Evergreen
Penyair
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas