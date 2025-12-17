Bukan Luhut, Siapa Joseph Oetomo Pemilik Toba Pulp Lestari? Perusahaan Diperiksa soal Banjir Sumatra

TRIBUNNEWS.com - Sebanyak delapan perusahaan di Sumatra Utara menjalani pemeriksaan dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait banjir di Sumatra.

Kedelapan perusahaan itu diduga telah melanggar aturan KLH hingga menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra pada akhir November 2025.

Berikut ini daftar delapan perusahaan yang diperiksa KLH buntut banjir di Sumatra:

PT Agincourt Resources PT Toba Pulp Lestari Sarulla Operations Ltd PT Sumatera Pembangkit Mandiri PT Teluk Nauli PT North Sumatera Hydro Energy PT Multi Sibolga Timber PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru

Satu dari delapan perusahaan tersebut ramai menjadi sorotan karena dikaitkan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut disebut-sebut terafiliasi, bahkan diisukan sebagai pemilik PT Toba Pulp Lestari.

Melalui Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi, Luhut menyampaikan bantahan mengenai isu tersebut.

Luhut menegaskan ia bukan pemilik ataupun terafiliasi dengan perusahaan tersebut.

Ia menegaskan, setiap informasi beredar yang mengatakan dirinya terafiliasi maupun memiliki PT Toba Pulp Lestari, adalah hoaks.

"Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari."

"Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau, merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar," jelas Jodi dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kepemilikan PT Toba Pulp Lestari telah diambil alih oleh Allied Hill Limited (AHL), perusahaan investasi yang berbasis di Hong Kong.

Lewat pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan surat pemberitahuan dari PT Toba Pulp Lestari pada Juni 2025, disebutkan AHL telah mengakuisisi 92,54 persen saham melalui transaksi senilai Rp555,8 miliar.

Sementara, seluruh saham AHL dimiliki oleh Everpro Investment Limited, di mana Everpro sepenuhnya merupakan kepunyaan Joseph Oetomo sebagai penerima manfaat akhir perseroan.

Artinya, secara pemilik PT Toba Pulp Lestari saat ini adalah Joseph.

Tak banyak informasi mengenai Joseph, saat Tribunnews.com mengetikkan namanya di kolom pencarian Google.