Kapolri Tutup Pendidikan Sespim Polri, Tegaskan Komitmen Integritas dan Sinergi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, LEMBANG — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung upacara penutupan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri Tahun Ajaran 2025, Rabu (17/12/2025).

Upacara yang digelar di Gedung Utaryo Suryawinata, Lembang, Jawa Barat ini menandai berakhirnya rangkaian pembentukan kepemimpinan strategis bagi ratusan perwira Polri, TNI, serta peserta dari kementerian dan lembaga.

Didampingi jajaran pejabat utama Polri, kehadiran Kapolri menegaskan komitmen institusi dalam menjaga kualitas dan integritas pendidikan kader bangsa.

“Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh rangkaian pendidikan resmi saya nyatakan ditutup,” ucap Kapolri dalam pernyataan penutupnya.

Sespimti Dikreg ke-34: 114 peserta, terdiri dari 78 personel Polri, 29 personel TNI, serta 7 peserta tamu dari kementerian/lembaga.

Sespimmen Dikreg ke-65: 380 peserta, termasuk 30 dari TNI dan 2 perwakilan mancanegara (Timor Leste dan Fiji).

SPPK Angkatan ke-2: 63 peserta.

Sespimma Angkatan ke-74: 104 peserta.

Pendidikan dilaksanakan dengan pola hybrid, menggabungkan metode virtual dan tatap muka, sebagai adaptasi terhadap kebutuhan zaman.

Upacara penutupan turut dihadiri jajaran VIP dari unsur TNI, kementerian, dan Forkopimda Jawa Barat. Hadir di antaranya perwakilan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, serta pejabat daerah Jawa Barat.

Kehadiran lintas sektor ini mempertegas semangat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Penutupan pendidikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak penting dalam menyiapkan pemimpin masa depan.

Para perwira Polri, TNI, dan peserta kementerian/lembaga diharapkan membawa bekal kepemimpinan strategis untuk menjawab tantangan tugas ke depan, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas bangsa.