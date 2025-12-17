Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Hidup di Tengah Geliat Industri Manufaktur, Warga Morowali Makin Sejahtera, Ini Buktinya

Hal itu tercermin dari membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pengeluaran riil per kapita masyarakat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Endrapta I.P
Editor: Content Writer
zoom-in Hidup di Tengah Geliat Industri Manufaktur, Warga Morowali Makin Sejahtera, Ini Buktinya
Istimewa
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - kesejahteraan masyarakat Morowali terus menunjukkan peningkatan seiring menggeliatnya industri manufaktur di daerah tersebut. Hal itu tercermin dari membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pengeluaran riil per kapita masyarakat 

TRIBUNNEWS.COM, MOROWALI - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Gladius Alfonsus, mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat Morowali terus menunjukkan peningkatan seiring menggeliatnya industri manufaktur di daerah tersebut.

Hal itu tercermin dari membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pengeluaran riil per kapita masyarakat.

Ia menjelaskan, IPM merupakan indikator untuk melihat dampak pembangunan terhadap kualitas hidup masyarakat. 

"IPM ini memberikan gambaran seberapa bagusnya dampak investasi itu apakah sejalan dengan pembangunan manusianya,” kata Gladius kepada Tribunnews.

Menurut Gladius, komponen IPM mencakup sektor kesehatan melalui angka harapan hidup, sektor pendidikan melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta sektor ekonomi melalui pengeluaran riil rumah tangga. 

Data BPS menunjukkan IPM Morowali terus meningkat sejak 2013. Pada 2013 IPM Morowali berada di angka 66,86 dan pada 2014 sebesar 67,91.

“Sebelum [ada] IMIP (PT Indonesia Morowali Industrial Park), pada 2013 kita di 66,86, terus meningkat sampai 2024 74,36 IPM-nya,” ujar Gladius.

Rekomendasi Untuk Anda

Lebih lanjut, IPM Morowali tercatat sebesar 69,12 pada 2015, meningkat menjadi 69,69 pada 2016, lalu 70,41 pada 2017, dan 71,14 pada 2018.

Kemudian pada 2019 tercatat sebesar, 72,02, 73,06 pada 2020, 73,13 pada 2021, 73,39 pada 2022, 73,82 pada 2023, dan kembali naik ke level 74,36 pada 2024.

Ia menambahkan, dari seluruh komponen IPM, variabel ekonomi menjadi yang paling dinamis perubahannya. Menurut dia, variabel kesehatan dan pendidikan cenderung berubah secara perlahan. 

Baca juga: Capai 87 Ribu, Tenaga Kerja Lokal di Kawasan IMIP Mendominasi Dibanding Pekerja Asing

“Angka harapan hidup itu relatif… tidak bisa serta-merta dia langsung bisa naik secara signifikan. Demikian juga dengan harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah,” ucap Gladius.

Ia juga menjelaskan bagaimana peningkatan investasi mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan berujung pada meningkatnya pengeluaran masyarakat.

"Kalau banyak investasi akan mendorong perekonomian, akan mendorong peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan itu akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran rumah tangganya,” katanya.

Oleh karena itu, BPS menggunakan pengeluaran riil per kapita sebagai indikator utama kesejahteraan ekonomi rumah tangga. 

Terlebih, dalam pelaksanaan survei, BPS kerap mengalami kendala ketika harus menanyakan pendapatan responden. 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Halaman 1/2
12
Tags:
industri manufaktur
PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
Kabupaten Morowali
kesejahteraan masyarakat
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Dari Pelestarian Alam hingga Pendidikan, Program CSR IMIP Hadirkan Dampak Nyata di Morowali

Dari Pelestarian Alam hingga Pendidikan, Program CSR IMIP Hadirkan Dampak Nyata di Morowali

Pengamat Soroti Keberadaan Bandara IMIP, Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Negara

Pengamat Soroti Keberadaan Bandara IMIP, Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Negara

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas