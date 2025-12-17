Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Menko Airlangga: Pemerintah Perkuat SDM Lewat Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

Pemerintah terus mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama transformasi ekonomi nasional. 

Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Menko Airlangga: Pemerintah Perkuat SDM Lewat Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi
HO/IST
PROGRAM MAGANG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan monitoring pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi di Jakarta, Rabu (17/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Pemerintah memperkuat kualitas SDM melalui program pemagangan nasional bagi lulusan perguruan tinggi sebagai upaya menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
  • Program magang difokuskan pada sektor strategis masa depan, seperti digital, teknologi, data, pengembangan bisnis, serta people and governance.
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan magang sebagai investasi negara.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama transformasi ekonomi nasional. 

Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang dirancang untuk menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri.

Selain itu juga penguatan kompetensi talenta muda menjadi fondasi penting untuk memastikan Indonesia mampu tumbuh inklusif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

“Peserta magang yang hadir hari ini adalah yang terbaik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan monitoring pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Dalam sambutannya, Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang secara konsisten mendukung program strategis pemerintah dengan membuka ruang pembelajaran nyata bagi lulusan perguruan tinggi.

Para peserta magang ditempatkan pada berbagai fungsi dengan permintaan tinggi, antara lain digital dan media, teknologi dan data, pengembangan bisnis, serta bidang people and governance, yang mencerminkan kebutuhan industri masa kini dan masa depan.

Menurutnya, Pemerintah menegaskan bahwa program pemagangan merupakan bentuk investasi negara terhadap generasi muda.

Pemerintah memfasilitasi peserta magang selama enam bulan agar mereka memperoleh pengalaman kerja, memahami budaya industri, serta siap beradaptasi dengan dinamika dunia kerja.

Program ini secara khusus menyasar lulusan muda pada rentang usia produktif sebagai bagian dari persiapan generasi emas Indonesia.

Selain itu, Airlangga juga menyoroti peran strategis ekonomi digital sebagai game changer pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menjelaskan, Indonesia saat ini menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di ASEAN, didukung oleh pasar domestik yang kuat dan potensi SDM yang besar.

Oleh karena itu, pengembangan talenta digital, khususnya di bidang teknologi, data, dan industri kreatif, menjadi agenda prioritas pemerintah.

Kepada para peserta magang, Airlangga berpesan agar terus menjaga semangat belajar, membangun jejaring profesional, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kapasitas diri.

Sementara kepada pimpinan perusahaan dan mentor, Airlangga mendorong pemberian pendampingan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga pembentukan etos kerja, karakter, dan soft skills.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta magang yang diterima. Selamat bekerja dan bekerja sama, bangunlah jaringan dan pengetahuan yang bisa juga dibawa ke tempat kerja yang lain. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena 20 tahun ke depan, generasi inilah yang akan memimpin Indonesia,” kata Airlangga.

Baca juga: Magang Nasional Batch 3 Kementerian UMKM Dibuka, Total Ada 28 Peserta, Ini Cara Daftarnya

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Tim Asistensi Kemenko Perekonomian Abdul Kodir Djaelani, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Chairul Saleh, serta para peserta magang nasional lulusan perguruan tinggi tahun 2025.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
lulusan perguruan tinggi
Transformasi Ekonomi
Indonesia Emas 2045
Airlangga Hartarto
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

