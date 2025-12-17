Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Dampak Bencana Sumatra, Jumlah Rumah Rusak Capai 147.236 Unit, Terbanyak di Aceh

Lebih dari 147.000 rumah warga di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), mengalami kerusakan hingga Rabu (17/12/2025) sore.

Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Dampak Bencana Sumatra, Jumlah Rumah Rusak Capai 147.236 Unit, Terbanyak di Aceh
Tribunnews.com/dok.
BANJIR SUMATRA - Rumah dan pagar rumah sekolah serta bangunan lainnya di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara porak-poranda pasca diterjang banjir. Lebih dari 147.000 rumah warga di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), mengalami kerusakan hingga Rabu (17/12/2025) sore. 

Ringkasan Berita:
  • Lebih dari 147.000 rumah warga di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami kerusakan hingga Rabu (17/12/2025) sore.
  • Dari total rumah rusak 147.236 unit, jumlah terbanyak berada di Aceh. 
  • Bangunan rumah rusak milik warga Sumatra ini, dalam kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. 

 

TRIBUNNEWS.COM - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, tak hanya menelan korban jiwa, namun ratusan ribu bangunan rumah juga rusak. 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (17/12/2025) pukul 17.44 WIB, sebanyak 1.059 jiwa meninggal, 192 orang hilang, dan 7 ribu warga terluka. 

Selain itu, lebih dari 147.000 rumah warga di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), mengalami kerusakan.

Dari total rumah rusak 147.236 unit, jumlah hunian rusak terbanyak berada di Aceh. 

Jumlah bangunan rumah rusak di Aceh sebanyak 106.060 unit, lalu 28.725 unit di Sumatra Utara, dan 12.451 rumah rusak di Sumatra Barat. 

Kerusakan bangunan rumah warga tersebut, dalam kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. 

Selain rumah pribadi, infrastruktur fasilitas umum juga rusak di sejumlah lokasi terdampak banjir di Sumatra. 

Sebanyak 1.600 fasilitas umum rusak. Pun fasilitas kesehatan (Faskes) di Sumatra yang rusak sebanyak 219 unit. Kemudian, 967 fasilitas pendidikan rusak.

Rumah ibadah dan gedung kantor pun tak luput dari amukan banjir dan tanah longsor Sumatra. Total, ada 434 rumah ibadah rusak, 290 gedung/kantor rusak, dan 145 jembatan rusak. 

Dari ketiga provinsi yang dilanda bencana, Aceh mengalami kerusakan cukup banyak. 

Baca juga: Update Banjir di Sumatera, Korban Bertambah, Dunia Usaha Turun Tangan Salurkan Bantuan

Data Rumah Rusak Akibat Banjir dan Longsor Aceh, Sumut, dan Sumbar

Total rumah rusak di tiga provinsi: 147.236 unit
Rusak berat: 44.051 unit
Rusak sedang: 29.809 unit
Rusak ringan: 73.376 unit

Provinsi Aceh

Total rumah rusak: 106.060 unit

Rincian:

  • Rusak Berat: 36.330 unit
  • Rusak Sedang: 22.951 unit
  • Rusak Ringan: 46.779 unit

Provinsi Sumatra Utara

Total rumah rusak: 28.725 unit

Tags:
bencana alam
bencana Sumatra
banjir bandang
Banjir Bandang di Sumatera
