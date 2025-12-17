Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Bertemu Prabowo di Istana, Yanni Harap Sinergi Komite Otsus Papua dan Kepala Daerah Solid

Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Para kepala daerah diminta menjalin koordinasi yang erat

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: willy Widianto
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Bertemu Prabowo di Istana, Yanni Harap Sinergi Komite Otsus Papua dan Kepala Daerah Solid
Tribunnews.com/istimewa
BICARA SOAL OTSUS - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni (kanan) bersalaman dengan Presiden RI Prabowo Subianto usai mengikuti pengarahan Presiden Prabowo yang dihadiri seluruh gubernur dari enam provinsi di Papua, 42 bupati dan wali kota, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah se-Papua memperjelas posisi komite dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Hal itu disampaikan Yanni usai mengikuti pengarahan Presiden Prabowo yang dihadiri seluruh gubernur dari enam provinsi di Papua, 42 bupati dan wali kota, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Yanni, dalam pertemuan tersebut Presiden secara langsung menjelaskan alasan pembentukan komite, yakni untuk membantu gubernur dan bupati agar pelaksanaan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa komite ini dibentuk untuk membantu dan memperkuat kerja para gubernur dan bupati dalam mempercepat pembangunan Papua," ujar Yanni kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Yanni menuturkan, Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Para kepala daerah diminta menjalin koordinasi yang erat dengan Komite Eksekutif Otsus Papua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta kementerian dan lembaga terkait

Baca juga:  Rosan Lapor Prabowo, Indonesia Resmi Miliki Tanah Pertama di Makkah Untuk Kampung Haji

Rekomendasi Untuk Anda

"Presiden meminta agar para kepala daerah secara terbuka menyampaikan apa yang menjadi kesulitan utama dan prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Dari situ akan dicocokkan dengan kemampuan dan program yang bisa dijalankan pemerintah pusat saat ini," kata Yanni.

Dalam pengarahan yang juga dihadiri sejumlah menteri tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di Papua. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan dan menjangkau sejumlah wilayah di Papua, meskipun masih perlu terus ditingkatkan, terutama di daerah terpencil.

Selain itu, Presiden menegaskan bahwa program sekolah rakyat harus dapat dinikmati oleh seluruh daerah di Papua. Pembangunan dan renovasi sekolah umum serta peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi perhatian utama pemerintah.

Di sektor infrastruktur, Presiden kembali menekankan pentingnya menuntaskan pembangunan Jalan Trans Papua. Menurut Yanni, Presiden memandang konektivitas antar daerah sebagai kunci pembuka isolasi wilayah dan penurunan biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat.

"Presiden juga menekankan ketahanan pangan sebagai prioritas, dengan mendorong setiap kabupaten di Papua mencapai swasembada sesuai potensi lokalnya," ujar Yanni.

Penekanan untuk Kepala Daerah

Lebih jauh, Yanni mengungkapkan bahwa Presiden memberikan penekanan khusus terkait tata kelola pemerintahan daerah. Para bupati dan gubernur diingatkan agar menggunakan dana Otsus secara bertanggung jawab dan lebih banyak hadir di tengah masyarakat.

"Presiden mengingatkan agar kepala daerah tidak terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan dana Otsus. Rakyat sekarang sudah kritis dan memiliki akses informasi melalui gadget. Kepala daerah diminta lebih banyak berada di daerah dan bertanggung jawab langsung kepada rakyatnya," tutur Yanni.

Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan, termasuk memastikan kepala daerah tidak terlalu lama berada di Jakarta.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Prabowo Subianto
Otonomi Khusus (Otsus)
Istana Negara
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Prabowo Janji Naikkan Dana Otsus Papua 2026 Jadi Rp12 Triliun

Prabowo Janji Naikkan Dana Otsus Papua 2026 Jadi Rp12 Triliun

Banjir Sumatera Disebut karena Masifnya Lahan Sawit, Wamentan Ungkit Arahan Prabowo: Pasti Ditindak

Banjir Sumatera Disebut karena Masifnya Lahan Sawit, Wamentan Ungkit Arahan Prabowo: Pasti Ditindak

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas