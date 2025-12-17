Teks Sejarah Hari Ibu Dibacakan di Upacara 22 Desember 2025 Resmi dari KemenPPPA & Link PDF

TRIBUNNEWS.COM - Hari Ibu Nasional diperingati setiap tanggal 22 Desember dan tahun ini jatuh pada hari Senin (22/12/2025).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara resmi telah mengeluarkan himbauan untuk menyelenggarakan upacara bendera untuk memperingati Hari Ibu ke-97 tahun 2025.

Ketentuan penyelenggaraan upacara Hari Ibu 2025 diatur dalam pedoman KemenPPPA yang dirilis melalui website resminya.

Salah satu rangkaian penting dalam upacara 22 Desember 2025 adalah pembacaan teks sejarah Hari Ibu 2025.

Sejarah Hari Ibu 2025 di Indonesia berawal dari Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Kongres Perempuan Indonesia pertama menjadi tonggak penting kebangkitan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak sosial, pendidikan, dan politik.

Rekomendasi Untuk Anda

Sekaligus menegaskan bahwa Hari Ibu bukan sekadar penghormatan terhadap peran ibu dalam keluarga, tetapi juga pengakuan atas perjuangan perempuan sebagai bagian dari pembangunan bangsa.

Hal itu sesuai dengan tema Hari Ibu ke-97 tahun 2025 resmi dari KemenPPPA adalah “Perempuan Berdaya, Perempuan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tujuan KemenPPPA mengangkat tema tersebut yakni menekankan pentingnya kontribusi perempuan dalam mewujudkan visi besar Indonesia di masa depan.

Melalui Hari Ibu 2025, KemenPPPA ingin meneguhkan komitmen terhadap kesetaraan gender, memperkuat peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, serta menginspirasi generasi muda agar menghargai perjuangan dan pengabdian kaum ibu.

Pembacaan teks sejarah Hari Ibu dalam upacara 22 Desember 2025, dapat mengingatkan masyarakat bahwa perjuangan perempuan Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa, dan semangat itu harus terus dijaga serta diwariskan untuk menghadapi tantangan zaman.

Baca juga: Tanggal 22 Desember 2025 Apakah Libur? Ini Imbauan KemenPPPA di Hari Ibu 2025

Urutan pembacaan teks sejarah singkat Hari Ibu menurut pedoman susunan upacara KemenPPPA, yakni setelah pembacaan naskah Pembukaan UUD 1945.

Naskah atau teks sejarah singkat Hari Ibu 2025 untuk upacara Hari Ibu ke-97 tahun 2025, telah dirilis lengkap dengan link download file PDFnya.

Selengkapnya simak teks sejarah Hari Ibu 2025 untuk upacara bendera Hari Ibu ke-97 22 Desember 2025, merujuk pedoman resmi KemenPPPA, berikut ini.

Teks Sejarah Hari Ibu

Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda Indonesia telah menggugah semangat para pemimpin perkumpulan perempuan untuk bersatu dalam satu wadah mandiri.