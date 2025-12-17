Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Pengelolaan Wakaf Uang Tidak hanya Fokus Aspek Administratif dan Operasional, Harus Perhatikan Ini

Kemenag mengatakan pentingnya penguatan pemahaman mendasar mengenai wakaf uang bagi seluruh LKS-PWU.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fransiskus A.P
Editor: Erik S
zoom-in Pengelolaan Wakaf Uang Tidak hanya Fokus Aspek Administratif dan Operasional, Harus Perhatikan Ini
HO/IST/Istimewa
PENGELOLAAN WAKAF - Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2025 pada 15–17 Desember 2025 di Jakarta. 
Ringkasan Berita:
  • Pengelolaan wakaf uang tidak cukup hanya berfokus pada aspek administratif dan operasional
  • Pengelolaan zakat harus ditopang oleh pemahaman yang utuh terhadap konsep, prinsip syariah, serta tujuan wakaf uang itu sendiri.
  • Terbitnya PMA Nomor 14 Tahun 2025 menuntut kesiapan LKS-PWU untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengelolaan wakaf uang tidak cukup hanya berfokus pada aspek administratif dan operasional, tetapi harus ditopang oleh pemahaman yang utuh terhadap konsep, prinsip syariah, serta tujuan wakaf uang itu sendiri.

Keterangan tersebut disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Prof. Waryono 

dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2025 pada 15–17 Desember 2025 di Jakarta.

Baca juga: UNHCR Dorong Optimalkan Zakat dan Wakaf untuk Tanggap Bencana di Indonesia

Kegiatan ini digelar oleh Subdit Perizinan dan Evaluasi Lembaga Zakat dan Wakaf sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola wakaf uang secara nasional.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan LKS-PWU dari berbagai bank syariah dan BPRS, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait, antara lain Badan Wakaf Indonesia (BWI), organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga wakaf, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Waryono menekankan pentingnya penguatan pemahaman mendasar mengenai wakaf uang bagi seluruh LKS-PWU. 

“LKS-PWU harus benar-benar memahami dasar-dasar wakaf uang, mulai dari konsep, mekanisme, hingga peran strategisnya dalam ekosistem wakaf. Karena itu, peningkatan kapasitas dan proses belajar harus terus dilakukan agar pengelolaan wakaf uang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga tepat secara substansi,” ujar Prof. Waryono.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia menambahkan bahwa terbitnya PMA Nomor 14 Tahun 2025 menuntut kesiapan LKS-PWU untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki sistem pelaporan, serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan amanah wakaf uang agar memberikan dampak nyata bagi kemaslahatan umat.

Sementara itu, Kasubdit Perizinan dan Evaluasi Lembaga Zakat dan Wakaf, Abdul Fattah, menyampaikan bahwa evaluasi kinerja LKS-PWU dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek kelembagaan, administrasi wakaf uang, penempatan dana, pelaporan, sumber daya manusia, hingga manajemen risiko.

“Evaluasi ini tidak semata-mata untuk menilai kinerja, tetapi menjadi instrumen pembinaan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memperoleh gambaran riil kondisi LKS-PWU di lapangan sekaligus menyamakan pemahaman dalam implementasi PMA Nomor 14 Tahun 2025,” jelas Abdul Fattah.

Baca juga: Implementasi PMA 19/2024 Dievaluasi Guna Perkuat Perizinan dan Tata Kelola Zakat

Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan diisi dengan pemaparan kebijakan, diskusi kelompok terarah (FGD), serta uji coba instrumen evaluasi yang dirancang untuk menjaring masukan dari peserta. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, pembinaan kelembagaan, dan penguatan tata kelola wakaf uang ke depan.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama berharap seluruh LKS-PWU memiliki standar operasional yang selaras dengan regulasi terbaru, meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaporan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem wakaf uang yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
wakaf
zakat
Kementerian Agama
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Kunci Jawaban Modul 3.10 Tumbuh sebagai Perempuan dan Laki-Laki PINTAR Kemenag 11-15 Desember

Kunci Jawaban Modul 3.10 Tumbuh sebagai Perempuan dan Laki-Laki PINTAR Kemenag 11-15 Desember

KPK Dalami Audit BPK sebagai Bukti Tambahan Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Dalami Audit BPK sebagai Bukti Tambahan Kasus Korupsi Kuota Haji

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas