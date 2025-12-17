Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Arus Barang di Enam Pelabuhan Dijaga Stabil Menjelang Akhir Tahun 2025

Arus barang di enam pelabuhan utama nasional dijaga tetap stabil menjelang akhir tahun 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Arus Barang di Enam Pelabuhan Dijaga Stabil Menjelang Akhir Tahun 2025
IST
ARUS BARANG - Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Arus barang di enam pelabuhan utama nasional dijaga tetap stabil menjelang akhir tahun 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Kinerja arus petikemas menunjukkan pertumbuhan positif di berbagai wilayah.
  • Peningkatan ini didorong oleh naiknya aktivitas ekspor komoditas unggulan di sejumlah daerah.
  • Pertumbuhan arus petikemas turut didukung oleh hadirnya layanan internasional dan domestik baru yang memperkuat konektivitas logistik.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arus barang di enam pelabuhan utama nasional dijaga tetap stabil menjelang akhir tahun 2025.

Upaya ini dilakukan melalui penguatan operasional dan peningkatan keandalan layanan untuk memastikan kelancaran distribusi logistik di seluruh wilayah.

Enam area kerja yang dikelola meliputi Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pontianak di Kalimantan Barat, Panjang di Lampung, Palembang di Sumatera Selatan, Teluk Bayur di Padang, serta Pelabuhan Jambi.

“Kami menjaga keandalan operasi,” ujar Corporate Secretary IPC Terminal Petikemas, Pramestie Wulandary, Rabu (17/12/2025).

Arus barang di pelabuhan utama harus dijaga menjelang akhir tahun karena beberapa alasan.

Rekomendasi Untuk Anda

Di antaranya menjelang akhir tahun, permintaan barang biasanya meningkat akibat momen hari besar keagamaan, libur akhir tahun, dan persiapan tahun baru. Jika arus barang terganggu, pasokan bisa terlambat dan memicu kelangkaan.

Pelabuhan utama merupakan simpul penting rantai pasok. Kelancaran arus barang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan dunia usaha, terutama di penghujung tahun.

"Agar pengguna jasa mendapatkan kepastian layanan di tengah meningkatnya aktivitas kepelabuhanan," ujarnya

Sepanjang Januari–November 2025, volume petikemas yang ditangani IPC TPK tumbuh 13,32 persen menjadi 3.269.607 TEUs, meningkat dari 2.885.249 TEUs pada periode yang sama tahun 2024.

Tren positif ini tercatat hampir di seluruh wilayah operasional.

Area Non-Tanjung Priok, yang mencakup Sumatera dan Pontianak, mencatat pertumbuhan 11,09 persen.

Sementara itu, Area Tanjung Priok menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 13,86 persen.

Peningkatan kinerja didorong oleh naiknya aktivitas ekspor sejumlah komoditas unggulan.

Di Panjang, ekspor refined glycerine tumbuh 438,6 persen, sementara ekspor kopi meningkat 201 persen.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
pelabuhan
petikemas
Pelabuhan Tanjung Priok
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Mesin Produksi Rokok Hasil Tangkapan Bea Cukai Bisa Hasilkan 3.000 Batang/Menit

Mesin Produksi Rokok Hasil Tangkapan Bea Cukai Bisa Hasilkan 3.000 Batang/Menit

Ganti Armada Lama, Pelni Beli 3 Kapal Baru Kapasitas 1.000 Orang, Dananya Mencapai Rp4,5 Triliun

Ganti Armada Lama, Pelni Beli 3 Kapal Baru Kapasitas 1.000 Orang, Dananya Mencapai Rp4,5 Triliun

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas