Helm Ini Tetap Adem Dipakai Harian Saat Cuaca Panas, Apa Teknologinya?

Windbreaker, seri helm anyar yang diklaim bisa menjaga kepala tetap adem saat berkendara di siang terik.

Editor: Choirul Arifin
Helm Ini Tetap Adem Dipakai Harian Saat Cuaca Panas, Apa Teknologinya?
dok.
HELM HARIAN - Windbreaker, seri helm anyar yang diklaim bisa menjaga kepala tetap adem saat berkendara di siang terik. 

         

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengendara sepeda motor kerap menghadapi dilema saat berkendara siang hari. Aturan berlalu lintas mengharuskan siapa saja mengenakan helm saat berkendara.

Namun di saat sama, kepala terasa gerah dan panas saat berkendara mengenakan helm di kepala saat cuaca terik.

Keluhan tersebut dijawab RSV Helmets dengan memperkenalkan Windbreaker, seri helm anyar yang diklaim bisa menjaga kepala tetap adem saat berkendara di siang terik.

Kunci kepala tetap merasa dingin saat mengenakan helm ini menurut Hasnil Syam, VP Marketing RSV Helmets adalah adanya sistem aliran udara di struktur helm ini.

RSV mengklaim teknologi tersebut sebagai hasil pengembangan langsung tim R&D internal mereka.

"Airflow system ini diklaim mampu memberikan sensasi dingin di kepala ketika motor melaju di atas 40 km/jam, membuatnya ideal untuk perjalanan city-to-city," kata Hasnil Syama dikutip dari Gridoto, Selasa, 18 November 2025.

Selain itu, desain anti-rembes di bagian atas memastikan kepala tetap kering saat hujan deras tanpa mengorbankan gaya agresif yang jadi ciri khas RSV.

Satu fitur lain yang cukup menonjol adalah busa dalaman adjustable. Baca Juga: Helm Di Bawah Rp 1 Jutaan, RSV Hadirkan FFS21 Motif Carbon Edisi Terbatas
        
Pengendara bisa menyesuaikan kontur busa dengan bentuk kepala masing-masing, sebuah fitur yang biasanya hanya ditemukan di helm premium di kisaran harga di atas Rp 500 ribu.

Hasnil menjelaskan Windbreaker merupakan helm berjenis open face dan diklaim cocok untuk berkendara harian di Indonesia serta sesuai dengan iklim tropis dengan perubahan cuaca yang ekstrem seperti panas terik hingga hujan deras.

Hasnil Syam bilang, helm ini sudah memiliki standar SNI sehingga bisa meningkatkan keselamatan dan kenyamanan di jalanan urban Indonesia.

Windbreaker dipasarkan sebagai produk value for money. Harganya Rp 499 ribu untuk varian solid seperti Black Matte, Black Glossy, White Glossy, dan Modern Grey. 

Baca juga: Dipasok KYT, Empat Pebalap MotoGP Pamer Helm Berdesain Spesial di Grand Prix Mandalika

Varian motif RedLine 'Carbon Graphic' dibanderol Rp 549 ribu. RSV menargetkan Return on Investment (ROI) atau proyeksi keuntungan sekitar 25-30 persen lewat strategi bundling di RSV Store maupun marketplace. 
    
Sebelumnya, RSV mengadakan RSV Nation Fitting Day (RNFD) Windbreaker, di mana 50 pengguna termasuk komunitas QJRiders dari QJMotor mencoba langsung fitur airflow dan busa adjustable tersebut.

Event ini juga mengedukasi keselamatan berkendara ke komunitas pelajar SMA/SMK dan generasi muda urban usia 18-35 tahun.

Baca juga: Thailand Perketat Pemakaian Helm, Wajib Dipakai Pemotor dan yang DIbonceng Tanpa Peduli Jarak

Pada batch pertama, RSV menargetkan produksi 1.500 unit dan penjualan 1.000 unit lewat marketplace pada bulan pertama.

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Sumber: Gridoto
Halaman 1/2
12
Tags:
RSV Windbreaker
helm
cuaca panas
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Cuaca Panas Ekstrem di Jabodetabek, Pakar Ingatkan Risiko Heat Stroke hingga Kematian

Doa saat Cuaca Panas dan Kemarau Panjang, Meminta agar Hujan Turun

