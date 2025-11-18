Helm Ini Tetap Adem Dipakai Harian Saat Cuaca Panas, Apa Teknologinya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengendara sepeda motor kerap menghadapi dilema saat berkendara siang hari. Aturan berlalu lintas mengharuskan siapa saja mengenakan helm saat berkendara.

Namun di saat sama, kepala terasa gerah dan panas saat berkendara mengenakan helm di kepala saat cuaca terik.

Keluhan tersebut dijawab RSV Helmets dengan memperkenalkan Windbreaker, seri helm anyar yang diklaim bisa menjaga kepala tetap adem saat berkendara di siang terik.

Kunci kepala tetap merasa dingin saat mengenakan helm ini menurut Hasnil Syam, VP Marketing RSV Helmets adalah adanya sistem aliran udara di struktur helm ini.

RSV mengklaim teknologi tersebut sebagai hasil pengembangan langsung tim R&D internal mereka.

"Airflow system ini diklaim mampu memberikan sensasi dingin di kepala ketika motor melaju di atas 40 km/jam, membuatnya ideal untuk perjalanan city-to-city," kata Hasnil Syama dikutip dari Gridoto, Selasa, 18 November 2025.

Selain itu, desain anti-rembes di bagian atas memastikan kepala tetap kering saat hujan deras tanpa mengorbankan gaya agresif yang jadi ciri khas RSV.

Pengendara bisa menyesuaikan kontur busa dengan bentuk kepala masing-masing, sebuah fitur yang biasanya hanya ditemukan di helm premium di kisaran harga di atas Rp 500 ribu.



Pengendara bisa menyesuaikan kontur busa dengan bentuk kepala masing-masing, sebuah fitur yang biasanya hanya ditemukan di helm premium di kisaran harga di atas Rp 500 ribu.

Hasnil menjelaskan Windbreaker merupakan helm berjenis open face dan diklaim cocok untuk berkendara harian di Indonesia serta sesuai dengan iklim tropis dengan perubahan cuaca yang ekstrem seperti panas terik hingga hujan deras.

Hasnil Syam bilang, helm ini sudah memiliki standar SNI sehingga bisa meningkatkan keselamatan dan kenyamanan di jalanan urban Indonesia.

Windbreaker dipasarkan sebagai produk value for money. Harganya Rp 499 ribu untuk varian solid seperti Black Matte, Black Glossy, White Glossy, dan Modern Grey.



Varian motif RedLine 'Carbon Graphic' dibanderol Rp 549 ribu. RSV menargetkan Return on Investment (ROI) atau proyeksi keuntungan sekitar 25-30 persen lewat strategi bundling di RSV Store maupun marketplace.



Sebelumnya, RSV mengadakan RSV Nation Fitting Day (RNFD) Windbreaker, di mana 50 pengguna termasuk komunitas QJRiders dari QJMotor mencoba langsung fitur airflow dan busa adjustable tersebut.

Event ini juga mengedukasi keselamatan berkendara ke komunitas pelajar SMA/SMK dan generasi muda urban usia 18-35 tahun.



Pada batch pertama, RSV menargetkan produksi 1.500 unit dan penjualan 1.000 unit lewat marketplace pada bulan pertama.