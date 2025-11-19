Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Polytron Ungkap Proses Pengembangan FOX 350 di Kudus Jateng, Target Distribusi Mulai Desember 2025

Proses R&D FOX 350 berlangsung selama kurang lebih dua tahun sejak peluncuran FOX R pada 2023.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Lita/Tribunnews
POLYTRON FOX 350 - Polytron melaunching sepeda motor listrik FOX 350, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025). Sepeda motor kaum urban ini dijual dengan harga mulai Rp 15 jutaan 
Ringkasan Berita:
  • Proses R&D FOX 350 berlangsung selama kurang lebih dua tahun sejak peluncuran FOX R pada 2023.
  • Seluruh proses pengembangan dilakukan di Kudus.
  • Motor ini dibekali performa 3.000 Watt, jarak tempuh hingga 130 km, baterai LiFePO4 bersertifikasi IP67.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Resmi menghadirkan FOX 350 sebagai motor listrik terbaru untuk mobilitas urban, Polytron mengungkap proses riset dan pengembangan (R&D) model tersebut ternyata digarap sepenuhnya di Kudus, Jawa Tengah.

Kudus sendiri merupakan markas besar perusahaan sejak awal berdiri pada tahun 1975. Awalnya Polytron merupakan perusahaan elektronik yang didirikan Hartono bersaudara.

Head of Group Product EV 2-Wheelers Polytron Ilman Fachrian Fadly menjelaskan, proses R&D FOX 350 berlangsung selama kurang lebih dua tahun sejak peluncuran FOX R pada 2023.

Baca juga: Polytron Luncurkan FOX 350, Satu Kali Pengisian Baterai Tembus Jarak Hingga 130 Km, Segini Harganya

"Kita mulai ketika waktu itu setelah Fox R launching. Jadi Fox R 2023 launching, mungkin R&D langsung mulai lagi. Untuk research lagi apa yang diperbaikin dari Fox R supaya lebih baik lagi. Jadi sekitar 2 tahun dan itu pun juga dengan produk-produk yang lain. Kita terus inovasi, kita research lagi, kita belajar lagi," tutur Ilman dalam launching motor listrik FOX 350, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Menurut Ilman, seluruh proses pengembangan dilakukan di Kudus karena di kota tersebut Polytron tumbuh dan menetapkan basis operasional utama.

"Karena markas besar kita ada di Kudus. Polytron lahir dan tumbuh dari Kudus. Jadi itu markas kita, R&D kita juga di Kudus," imbuhnya.

Sebelumnya, FOX 350 hadir membawa sejumlah peningkatan mulai dari desain ergonomis Comfy Deck, fitur Regenerative Braking, Hill Start Assist, Efficient Cruise Control, Smart Start, Passive Keyless Technology, hingga konektivitas via aplikasi Polytron EV.

Motor ini dibekali performa 3.000 Watt, jarak tempuh hingga 130 km, baterai LiFePO4 bersertifikasi IP67, serta dua skema pembelian yang lebih terjangkau bagi konsumen.

Setelah resmi dirilis ke publik, Polytron memastikan proses produksi FOX 350 segera dimulai. Ilman menyebut trial production akan bergulir mulai besok.

"Besok itu kita mulai trial production. Mohon doa saja supaya lancar. Mudah-mudahan bisa delivery ke konsumen pada pertengahan Desember," ucap Ilman.

 

