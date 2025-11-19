Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer

Polytron Hadapi Kendala Komponen untuk Produksi Mobil Listrik G3 Series

Polytron menghadapi kendala pasokan komponen dan SDM untuk melanjutkan produksi mobil listrik G3 Series di fasilitas perakitan Handal Indonesia Motor.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Polytron Hadapi Kendala Komponen untuk Produksi Mobil Listrik G3 Series
Tribunnews/Lita Febriani
POLYTRON FOX 350 - Peluncuran sepeda motor listrik Polytron Fox 350 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025). (Tribunnews.com/Lita Febriani). 
Ringkasan Berita:
  • Polytron menghadapi kendala pasokan komponen dan SDM untuk melanjutkan produksi mobil listrik G3 Series di fasilitas perakitan milik Handal Indonesia Motor (HIM) di Purwakarta, Jawa Barat.
  • Hal ini mengakibatkan perusahaan hanya bisa mengirim 500-600 unit mobil ke konsumen dari target 1.000 unit di tahap awal.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polytron masih memproduksi mobil listrik G3 Series di fasilitas perakitan milik Handal Indonesia Motor (HIM) di Purwakarta, Jawa Barat, dengan target produksi 1.000 unit di tahap awal.

Commercial Director Polytron Tekno Wibowo mengatakan pengiriman kendaraan kepada konsumen kemungkinan hanya berkisar 500-600 unit sampai akhir 2025 karena kendala pasokan komponen dan dukungan sumber daya manusia (SDM).

"Kita targetnya (produksi) 1.000 unit kemarin. Cuman mungkin delivery-nya sampai akhir tahun itu 500-600 unit," ujarnya di Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Dia mengatakan dukungan SDM di lini perakitan masih baru sehingga membutuhkan pelatihan dan pembelajaran. Kedua, beberapa komponen yang diperlukan untuk produksi tidak selalu tersedia tepat waktu.

"Yang assembly orangnya masih baru, mereka butuh learning process. Kedua ada beberapa komponen yang kadang kurang, sehingga harus menunggu kedatangan komponennya. Itu saja sih sebetulnya," jelas Tekno.

Terkait penggunaan baterai, Tekno menyampaikan bahwa hampir seluruh pasokan baterai kendaraan listrik di Tanah Air saat ini masih berasal dari pemasok Cina.

Rekomendasi Untuk Anda

"Baterai sekarang hampir semua pasoknya dari Cina. Saya belum lihat ada pemasok lokal. Kita bekerja sama dengan pemasok dari Cina yang bikin di sini, seperti Gotion," ungkapnya.

Meski demikian, Polytron akan meningkatkan kemandirian produksi baterai mulai tahun depan. Perusahaan bakal mulai merakit baterai dalam bentuk battery pack secara mandiri, sementara sel baterai tetap diimpor.

Baca juga: MG4 EV Jadi Mobil Listrik Paling Stylish di GridOto Award 2025

"Kita tahun depan akan bikin assembly baterainya kemungkinan sendiri untuk menjadi battery pack. Jadi kita nanti import bentuk baterai cell-nya," ucap Tekno.

Ketika disinggung soal nilai investasi untuk pengembangan kapasitas baterai tersebut, Tekno tidak merinci angka pasti.

Baca juga: Motor Listrik Tyranno Sabet Predikat Best Low EV Gridoto Awards 2025

Namun, ia memastikan bahwa Polytron tetap bekerja sama dengan Gotion sebagai pemasok utama. "Ya adalah. Tapi kita juga kerja sama sama Gotion juga, mereka yang suplai," ujarnya.

 

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Internasional

Trump Perintahkan Blokade Total Kapal Tanker Minyak Venezuela, Caracas Kecam Ancaman AS

Tags:
pasokan komponen
Polytron
Polytron G3+ series
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Dikenal Lewat Elektronik, Ini Kendala Polytron Saat Jualan EV

Dikenal Lewat Elektronik, Ini Kendala Polytron Saat Jualan EV

Belum Sebulan Meluncur, Polytron Klaim Mobil Listrik Sudah Dipesan Puluhan Unit

Belum Sebulan Meluncur, Polytron Klaim Mobil Listrik Sudah Dipesan Puluhan Unit

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas