Changan Automobile Masuk Pasar Otomotif RI, Siapkan Dua Model Baru

Ringkasan Berita: Changan Automobile resmi masuk pasar otomotif Indonesia dan akan menggarap segmen kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) di Asia Tenggara.

Changan menggandeng grup Indomobil sebagai partner lokal dan akan memasarkan 2 model awal yakni Lumin dan Deepal S07

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Changan Automobile, resmi mengumumkan kehadirannya di pasar otomotif Indonesia dengan menggandeng grup Indomobil.

Hari ini mereka melalui acara bertajuk Changan Sharing The Future di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Changan akan menggarap segmen kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) di Indonesia dan Asia Tenggara.

Director of Indomobil Group Andrew Nasuri menyatakan, kehadiran Changan di Indonesia akab menghadirkan perspektif baru dalam mobilitas.

"Bersama Changan Automobile, kami bertujuan menghadirkan solusi yang menggabungkan teknologi global dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan lokal, sehingga menciptakan pengalaman berkendara yang aman, efisien dan terhubung," kata Andrew Nasuri.

Senior Executive Vice President Changan Automobile Ye Pei bilang Indonesia memegang posisi penting dalam peta pengembangan industri kendaraan listrik di Asia Tenggara.

"Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan mobilitas hijau di Asia Tenggara," ujarnya.

"Melalui kemitraan kami dengan Indomobil Group, kami berkomitmen membangun fondasi yang kuat yang mencakup produk, teknologi dan layanan berkelas dunia untuk mendukung transisi menuju elektrifikasi di Indonesia," ucap Ye Pei.

Changan membawa portofolio kendaraan untuk segmen masyarakat urban modern, dengan penekanan pada gaya, performa dan kecerdasan sistem.

Setiap model dikembangkan dengan detail desain halus, kenyamanan kabin premium, serta teknologi pintar yang terintegrasi.

Indomobil menyiapkan ekosistem purna jual, termasuk jaringan bengkel resmi, ketersediaan suku cadang dan layanan pelanggan berbasis digital.

Rencana produksi lokal juga disiapkan sebagai strategi jangka panjang untuk mendukung alih teknologi dan memperkuat rantai pasok otomotif nasional.

Changan menginvestasikan lebih dari 110 miliar RMB dalam satu dekade terakhir untuk riset elektrifikasi dan mobilitas pintar dan memiliki 10 pusat riset ydi enam negara, dengan lebih dari 400 inovasi utama di sektor kendaraan energi baru.

PESAING WULING AIR EV - Lumin EV, city car dari Changan Automobile yang akan tampil perdana sebagai pendatang baru di pasar otmotif Indonesia di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 pada 21-30 November 2025 di ICE BSD, Tangerang. (Car News China)

VP of Changan South East Asia Business Unit Zhou Qing menyebut, Indonesia sebagai pasar yang sangat strategis, terlebih memiliki market otomotif yang besar.

"Indonesia merupakan market otomotif terbesar di ASEAN dan basis penting untuk produksi dan ekspor. Di 2024 total marketnya 860.000 unit dan tahun ini akan lebih dari 900.000 unit. Untuk Changan, Indonesia adalah pasar kunci di ASEAN," ucap Zhou.

Zhou mengungkapkan dua model yang akan diperkenalkan pertama kali di Indonesia ialah Changan Lumin dan Deepal S07, yang menjadi pembuka portofolio kendaraan energi baru Changan di Indonesia.

"Kami akan meluncurkan dua model utama yaitu Changan Lumin dan Deepal S07. Peluncuran ini menandai dimulainya portofolio energi baru jangan yang beragam di Indonesia," ujarnya.