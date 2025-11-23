Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Shacman Pamer Tractor Head dan Lorry 360 HP di Raker Aptrindo

Truk China makin merangsek ke pasar Indonesia berkompetisi dengan truk dari brand Jepang dan Eropa menggarap sektor logistik.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Shacman Pamer Tractor Head dan Lorry 360 HP di Raker Aptrindo
dok. MC Group
SASAR SEGMEN LOGISTIK - Truk Shacman X3000 Lorry Truck bertenaga 360 HP saat ditampilkan di sela penyelenggaraan Raker DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) di Semarang, 19-20 November 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Truk China makin merangsek ke pasar Indonesia berkompetisi dengan truk dari brand Jepang dan Eropa menggarap sektor logistik.
  • Shacman memperkenalkan 2 model truk untuk kebutuhan sektor logistik di Raker DPP Aptrindo di Semarang.

 

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG — Truk China makin merangsek ke pasar Indonesia berkompetisi dengan truk dari brand Jepang dan Eropa. Tidak hanya di sektor tambang tapi juga di bisnis logistik. 

Shacman, salah satu truk China yang berkiprah di market Indonesia sejak beberapa tahun terakhir memperkenalkan dua model truk untuk kebutuhan sektor logistik di penyelenggaraan Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) 2025 yang diselenggarakan DPD Aptrindo Jawa Tengah dan DIY serta DPC Tanjung Emas Semarang 19-20 November 2025.

Ada dua model truk Shacman yang diboyong di kegiatan raker ini, yakni Shacman H3000S Tractor Head bertenaga 360 HP dan Shacman X3000 Lorry Truck yang juga bertenaga 360 HP.

Shacman H3000S Tractor Head merupakan model primadona bagi para pemain industri logistik untuk kebutuhan pengangkutan barang dan kontainer jarak jauh (long-haul).

H3000S menawarkan kombinasi ideal antara durabilitas mesin yang tangguh dan efisiensi bahan bakar serta transmisi yang responsif dan stabil.

"Unit ini dirancang untuk meminimalkan downtime serta memaksimalkan produktivitas operasional," kata Freddie Siregar, ational Sales & Marketing Manager MC Group, perusahaan distributor yang meniagakan truk Shacman di pasar lokal.

Baca juga: Hino Academy Latih Teknik Defensive Driving ke Puluhan Pengemudi Truk Industri FMCG 

Sementara, Shacman X3000 Lorry Truck merupakan truk rigid untuk segmen distribusi barang dan angkutan muatan berat.

X3000 punya desain kabin modern yang mengedepankan kenyamanan dan keselamatan pengemudi (driver-centric) ditopang oleh sasis kokoh dan performa mesin yang stabil di berbagai kontur jalan.

Truk ini menyasar pengusaha yang membutuhkan armada untuk angkutan kargo volume besar maupun kebutuhan logistik industri.

Pihaknya memastikan ketersediaan spare parts asli (genuine parts) berikut stoknya, dukungan teknis profesional dari mekanik berpengalaman bersertifikasi serta respon cepat di lokasi operasional (site support) untuk mengurangi potensi downtime armada.

Baca juga: Daimler-Toyota Tuntaskan Perjanjian Definitif Merger Mitsubishi Fuso dan Hino Motors

Freddie Siregar mengatakan, MC Group semakin menegaskan posisinya sebagai mitra strategis dalam ekosistem transportasi dan logistik nasional melalui kehadirannya di penyelenggaraan Raker Aptrindo.

Raker dua hari ini mengangkat tema “Sinergi Pengusaha dan Stakeholder dalam Peningkatan Kapasitas SDM Pengemudi untuk Menjawab Tantangan dan Pertumbuhan Kebutuhan Logistik Nasional.”

Tema ini menjadi momentum krusial bagi ratusan pelaku usaha logistik untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika industri angkutan barang yang semakin kompleks.

Pertumbuhan kebutuhan logistik nasional yang terus meningkat menuntut pengusaha truk untuk tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memprioritaskan keselamatan, kompetensi, dan profesionalisme para pengemudi sebagai ujung tombak operasional di lapangan.

“Partisipasi kami di Raker Aptrindo 2025 merupakan komitmen MC Group untuk tumbuh bersama para pengusaha truk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami memahami bahwa tantangan logistik ke depan menuntut armada yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga efisien secara biaya operasional,: kata Freddie Siregar.

Sumber: Tribunnews.com
