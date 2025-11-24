WLCI Rayakan Anniversary ke-8 di Karting Pegasus Alam Sutera

TRIBUNNEWS.COM - Wuling Club Indonesia (WLCI), komunitas pengguna Wuling tertua di Indonesia, merayakan Anniversary ke-8 di Karting Pegasus, Mall Alam Sutera. Perayaan ini berlangsung meriah dengan kehadiran 247 member dan keluarga dari total 9 klub yang tergabung dalam ekosistem WLCI.

Sebagai komunitas yang kini genap delapan tahun, WLCI mengangkat filosofi angka “8” yang melambangkan kekuatan dan keberlanjutan tanpa putus. Hal ini mencerminkan eksistensi WLCI yang tetap solid di dunia komunitas otomotif Indonesia.

Acara dihadiri klub: WJR, WOLF, DPOCI, WTR, WBR, BTR, PUSAKA, WLCIPT, dan OWNERS, serta dukungan daring dari klub lain. WLCI juga mengundang komunitas “Wuling Brothers”: WALI, ALVEZ.ID, WEVI, dan WEVIC.

Perayaan dimulai dengan sesi silaturahmi dan refleksi perjalanan WLCI selama delapan tahun. Presiden WLCI, Reza Husayny, mengapresiasi seluruh klub dan para pendahulu yang berperan besar dalam membesarkan komunitas.

Puncak acara ditandai dengan balapan gokart listrik, yang dapat dinikmati semua peserta. Kompetisi dibagi menjadi kelas Junior dan Pro, menghadirkan suasana kompetitif namun tetap kekeluargaan.

Tahun depan, WLCI menyiapkan sejumlah kegiatan besar, termasuk Kopdar & Touring Gabungan Nasional, deklarasi dua klub baru di Kalimantan dan Sulawesi, serta program pengembangan komunitas lainnya yang sedang disiapkan.