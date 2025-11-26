Test Drive Toyota Veloz Hybrid, Lebih Percaya Diri dan Efisien

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Setelah resmi diperkenalkan pada gelaran di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, 21 November lalu, akhirnya Tribunnews.com berkesempatan menjajal langsung Toyota Veloz Hybrid.

Uji kendara singkat ini memberikan gambaran bagaimana transformasi Toyota pada MPV populernya yang kini mengusung teknologi hybrid.

Test drive Toyota Veloz Hybrid dilaksanakan di ISDC Pusdiklat Korlantas Alam Sutera, Tangerang, Banten, pada Rabu (26/11/2025).

Baca juga: Toyota Veloz Hybrid Punya Empat Varian, Berikut Kisaran Harga Resminya

Secara tampilan, Veloz Hybrid tampil lebih sporty dibandingkan varian bensin. Opsi warna dual tone pada eksterior membuatnya terlihat lebih berkarakter, ditambah sejumlah pembaruan seperti list chrome hitam pada kap mesin, overfender hitam dan emblem "HEV" di bagian belakang. Kombinasi ini menghadirkan kesan SUV yang cukup kuat meski mobil ini tetap berada di segmen MPV.

Masuk ke kabin, suasana terasa lebih elegan berkat dominasi warna hitam. Pada unit yang diuji, yakni tipe Q Modellista, Toyota menyematkan head unit layar sentuh 10 inci yang menjadi pusat pengaturan berbagai fitur hiburan dan konektivitas.

Pada area test drive, Toyota menyediakan lintasan lurus hingga zig-zag untuk menguji kelincahan dan performa Veloz Hybrid.

Rekomendasi Untuk Anda

Pada kecepatan rendah sekitar 20-25 km/jam, sistem hybrid bekerja optimal. Motor listrik mengambil alih pergerakan mobil, sehingga memberikan sensasi berkendara ala mobil elektrifikasi yang senyap tanpa suara mesin bensin.

Namun, ketika pedal gas ditekan lebih dalam, mesin bensin segera merespons. Kombinasi keduanya menghasilkan performa yang terasa cukup bertenaga untuk sebuah MPV keluarga.

Baca juga: New Veloz Hybrid EV Hadir untuk Keluarga Indonesia, Harga Pre-booking Mulai Rp299 Juta

Di lintasan lurus, tarikan mobil terasa "ngejambak" , terutama saat akselerasi menengah ke tinggi. Respon pedal gas cepat dan halus.

Selain performa, Veloz Hybrid juga dibekali teknologi Adaptive Cruise Control khusus di varian Q HEV TSS Modellista.

Fitur ini sempat diuji di beberapa area test drive, dengan respons yang terbilang cepat dan adaptif. Teknologi ini akan sangat membantu saat berkendara di dalam kota yang macet maupun di jalan tol.

Dari sisi teknis, Toyota Veloz Hybrid hadir dalam empat trim, yakni V HEV, Q HEV, Q HEV Modellista dan varian tertinggi Q HEV TSS Modellista.

Seluruhnya menggunakan mesin yang sama dengan Yaris Cross Hybrid, yaitu 2NR-VEX 1.496 cc 4-silinder DOHC Dual VVT-i, dipadukan transmisi e-CVT.

Baca juga: World Premiere Toyota Veloz Hybrid EV di GJAW 2025 Harga Khusus Cuma Rp 299 Juta

Mesin bensinnya mampu menghasilkan 91 PS pada 5.500 rpm dan torsi 121 Nm, sementara motor listriknya menyumbang tambahan 80 PS dan torsi 141 Nm.