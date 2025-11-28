Diminati Pasar, Penjualan Suku Cadang Toyota T-OPT Melonjak

Ringkasan Berita: Suku cadang alternatif dari Toyota, T-OPT, makin diminati pasar lokal sejak diperkenalkan pertama kali satu tahun lalu.

Suku cadang alternatif ini mencakup 11 jenis komponen fast moving seperti kampas rem depan dan belakang, filter kabin, filter bensin, filter udara, wiper blade dan V-belt.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suku cadang alternatif dari Toyota, T-OPT, makin diminati pasar lokal sejak diperkenalkan pertama kali satu tahun lalu. Permintaan pasar terhadap suku cadang harga terjangkau ini naik dari bulan ke bulan.

“Permintaan pelanggan terhadap suku cadang T-OPT di tahun pertama benar-benar melebihi

ekspektasi,” kata Lim Che Ping, pemilik CV Cipta Sejahtera yang membuka lapak di Mal Millenium Atrium, Senen, Jakarta Pusat, di sela gelaran T-OPT Exhibition di Jakarta Timur.

Dia mengatakan, lonjakan permintaan dari sisi disttributor dan pengguna akhirmencerminkan semakin kuatnya kepercayaan pemilik kendaraan terhadap T-OPT.

Saat ini, suku cadang Toyota T-OPT mencakup 11 jenis komponen fast moving seperti kampas rem depan dan belakang, filter kabin, filter bensin, filter udara, wiper blade, dan V-belt.

Line up terbaru tahun ini adalah komponen kopling, mencakup cakram kopling (disc), penutup kopling (cover), dan bearing kopling.

Seluruh parts tersebut untuk model kendaraan Toyota, terutama model dengan volume terbesar di maket seperti Agya, Calya, Avanza, Veloz, Yaris, Vios, Innova, Rush, Fortuner, dan Rangga.

“Setelah bulan lalu memperluas pilihan suku cadang T-OPT pada komponen yang berkaitan dengan kopling, ke depan kami akan terus mengembangkan portofolio produk ini, baik dari sisi kategori suku cadang maupun model kendaraan yang didukung," kata Agus Setiawan, After Sales Business Division Head PT Toyota-Astra Motor.

Dia menambahkan, di gelaran TOPT Exhibition pihaknya banyak menerima banyak masukan teknis dan operasional yang sangat berguna dalam memperkuat merek suku cadang alternatif ini.

Yudhi Kristianto, Presiden Direktur PT Tasti Anugerah Mandiri, authorized dealer suku cadang Toyota di Indonesia bilang, saat ini, produk T-OPT dipasarkan melalui 700 toko suku cadang dan bengkel

umum di seluruh Indonesia.

Sebagai lini produk yang mengedepankan value, suku cadang ini memberikan alternatif bagi pelanggan yang menginginkan reliability khas Toyota dengan harga lebih fleksibel.

Laporan Reporter: Panji Nugraha | Sumber: Gridoto