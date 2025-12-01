Daftar Harga Motor Honda Periode Desember 2025: All New Vario 125 Dibanderol Mulai Rp24,4 Juta

TRIBUNNEWS.COM – Berikut update terbaru harga sepeda motor Honda periode Desember 2025.

Honda merupakan satu di antara produsen sepeda motor asal Jepang yang saat ini memiliki banyak basis pengguna di Indonesia.

Sepeda motor Honda dikenal punya beragam model dengan fitur-fitur baru dan canggih yang mampu menunjang kenyamanan berkendara penggunanya.

Pada hari Senin, (1/12/2025) PT Astra Honda Motor (AHM) resmi merilis All New Vario 125 dengan tiga tipe berbeda, yakni Vario 125 CBS, Vario 125 CBS-ISS dan Vario 125 Street.

All New Vario 125 dilengkapi dengan fitur modern seperti USB Charger Type-C hingga konsol box depan yang lebih luas guna menunjang segala kebutuhan anak muda masa kini.

Dengan hadirnya All New Vario 125 membuat semakin banyak pilihan dalam memilih sepeda motor Honda impian.

Dan berikut ini daftar harga semua model motor Honda.

Daftar Harga Motor Honda

Dikutip dari laman resmi Astra Honda Motor, berikut ini daftar lengkap harga sepeda motor Honda:

1. Motor Matic Honda (Skutik)

*) Honda BeAT

- BeAT CBS Rp 18.980.000

- BeAT Deluxe Rp 19.851.000

- BeAT Deluxe Smart Key Rp 20.381.000

- BeAT Street Rp 19.851.000

*) Honda Genio

- Genio CBS Rp 20.075.000