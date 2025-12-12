Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tiga Motor Premium Kawasaki Jadi Penutup Tahun 2025 

Kawasaki menutup tahun 2025 dengan tiga model motor premium di segmen supernaked dan retro.

Editor: Choirul Arifin
Tiga Motor Premium Kawasaki Jadi Penutup Tahun 2025 
(Ho/Campus League)
SUPERNAKED - Kawasaki menutup tahun 2025 dengan tiga model motor premium di segmen supernaked dan retro. Satu diantaranya adalah Kawasaki Z1100 ABS MY2026 di kelas Supernaked dengan performa agresif, 

Ringkasan Berita:
  • Menjelang tutup tahun ini Kawasaki merilis Z1100 dan Z900RS MY2026 dengan pembaruan komprehensif untuk memperkuat dominasi di segmen motor supernaked dan retro premium.
  • Ketiga model ini punya karakter desain yang kuat untuk menjawab penantian pecinta adrenalin dan gaya hidup klasik modern.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kawasaki menutup tahun 2025 dengan tiga model motor premium di segmen supernaked dan retro.

Masing-masing adalah Kawasaki Z1100 ABS MY2026 di kelas Supernaked dengan performa agresif, serta penyegaran total pada segmen Retro Sport melalui Kawasaki Z900RS Series MY2026 (tipe Standar dan Cafe).

Ketiga model ini punya karakter desain yang kuat untuk menjawab penantian pecinta adrenalin dan gaya hidup klasik modern.

"Peluncuran jajaran Model Year 2026 ini mencerminkan fokus kami dalam menghadirkan performa yang lebih kuat, stabilitas tinggi, serta dukungan elektronik yang semakin lengkap," kata Michael C. Tanadhi, Dept. Head Sales & Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia.

Pada Z1100, peningkatan ditujukan untuk mencapai keseimbangan sempurna antara tenaga besar dan kendali yang matang.

Sementara untuk Z900RS dan Z900RS Cafe, pembaruan komprehensif pada sektor mesin, handling, dan sistem elektronik baru yang dirancang untuk memperkaya karakter retro dengan pengalaman berkendara yang lebih intuitif. 

"Kami ingin menghadirkan motor yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga mampu membangun cerita dan pengalaman baru bagi setiap pemiliknya," ujar Michael.

Kawasaki Z1100 ABS MY2026 jadi primadona di segmen Supernaked. Motor ini berusaha menyeimbangkan performa buas dan presisi kendali. Jantung pacunya adalah mesin 1.099 cc In-Line Four yang menawarkan strong low-mid torque serta high-rpm linear acceleration.

Kawasaki Z1100 ABS MY2026 nih
MODEL TUTUP TAHUN - Kawasaki Z1100 ABS MY2026 salah satu model anyar Kawasaki di segmen Super Naked yang jadi penutup tahun 2025.

Respons throttle motor ini lebih direct dan predictable, memperkuat sensasi naturally-aspirated performance khas seri Z.

Selain di sektor mesin, aspek kenyamanan pengendara juga direvisi agar lebih ergonomis. Penggunaan aluminum fat bar handlebar yang lebih lebar dan sedikit lebih maju meningkatkan kontrol dan kelincahan motor, baik pada kecepatan rendah maupun tinggi.

Dari sisi desain, Z1100 tetap setia pada filosofi desain Sugomi yang ikonik. Siluetnya siluet condense dengan bentuk mass-forward, diperkuat oleh headlamp LED agresif serta pembaruan pada shroud, front fender, meter cover, serta supersport-style footpeg tidak hanya memperbaiki tampilan, tetapi juga meningkatkan fungsionalitas dan stabilitas berkendara.

Z1100 kini dibekali rangkaian fitur elektronik komprehensif berbasis Inertial Measurement Unit (IMU).

IMU memastikan kinerja fitur keselamatan seperti Kawasaki Traction Control (KTRC), Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), dan Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) bekerja lebih presisi.

Motor ini juga menawarkan pengalaman berkendara yang makin dinamis lewat Integrated Riding Modes dan Kawasaki Quick Shifter (KQS) dua arah.

Sumber: Gridoto
Halaman 1/3
123
