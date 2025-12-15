Otoproject Garap Aksesoris Aftermarket untuk Dandani Atto 1 EV

Ringkasan Berita: Atto 1 menjadi city car EV terlaris dengan meraup penjualan 9.481 unit yang terdiri dari varian Atto 1 Dynamic sebanyak 4.878 unit dan Atto 1 Premium sebanyak 3.455 unit.

Larisnya penjualan model EV ini mendorong industri aftermarket memproduksi beragam aksesoris untuk mendandani eksterior dan interior mobil 5 penumpang ini.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Penjualan city car listrik BYD Atto 1 benar-benar fenomenal di Indonesia. Data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan, penjualan kendaraan baru di November 2025 mencapai 74.252 unit.

Dari data ini, Atto 1 menjadi mobil terlarisnya dengan meraup penjualan 9.481 unit yang terdiri dari varian Atto 1 Dynamic sebanyak 4.878 unit dan Atto 1 Premium sebanyak 3.455 unit.

Saat peluncuran perdana Atto 1 di pameran otomotif GIIAS 2025, mobil lima penumpang ini meraup 4.195 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Larisnya penjualan mini EV ini memantik minat industri aftermarket untuk menggarap bisnis penyediaan aksesorisnya di segmen aftermarket.

Celah bisnis tersebut yang kini digarap oleh Otoproject melalui penyediaan aksesoris yang presisi, fungsional, dan sesuai kebutuhan pengendara modern.

Smart Electronic Upgrade Jadi Fitur Aksesoris Tambahan

Otoproject berupaya memberikan peningkatan fitur di mobil ini agar terasa lebih premium melalui beberapa aksesoris:

Retractable Mirror untuk kemudahan melipat spion otomatis. Power Tail Gate dengan sistem OEM placement dan kontrol remote. Mirror DVR Nexus 2K, dashcam beresolusi tinggi dengan kamera depan 2K & belakang 1080P.

Martin, CEO Otoproject mengatakan, teknologi ini memberikan sentuhan futuristik serta meningkatkan kenyamanan, fungsi dan keamanan berkendara, seperti perekaman insiden, pencatatan perjalanan, hingga perlindungan dari tindakan kriminal atau penipuan di jalan.

"Fitur ini adalah fitur yang paling di minati oleh pemilik BYD Atto 1 di Indonesia, dan sudah terjual ribuan SKU," ujarnya dikutip Senin, 15 Desember 2025.

Aksesoris lainnya yang Otoproject bikin untuk Atto 1 adalah

• Door Handle Cover & Outer Handle Cover (Carbon / Piano Black)

• Mirror Cover (Carbon / Piano Black)

• Mud Guard

• EV Battery Guard Aluminum & Steel (ketebalan 1.5 mm – 2.2 mm; berat 9–13 kg)

Lini aksesoris ini untuk memperkuat proteksi eksterior dan memberikan kesan sporty dan modern pada Atto 1.

Otoproject juga punya aksesoris untuk interior Atto 1 untuk memberikan nuansa elegan, sporty, dan agresif sekaligus mempertahankan harmoni desain interior modern khas Atto 1, antara lain:

• Panel Carbon Center Air Vent

• Panel Carbon Control AC

• Panel Center Cup Holder

• Panel Center Storage

• Panel Air Vent AC Right & Left

• Panel Rear Console

• Door Lock Absorber

Aksesoris Door Lock Absorber untuk menambah kesan premium melalui efek kedap saat pintu dibuka atau ditutup.

Otoproject juga menyiapkan 3 aksesoris organizer untuk Atto 1, yaitu:

• Lower Center Console Multitray

• EV Trunk Organizer

• Trash Bin khusus BYD Atto 1

Dua akesoris lainnya adalah Adjustable Headrest Pillow untuk menopang leher agar tidak mudah tegang saat berkendara jarak jauh dan dapat digunakan sebagai phone holder untuk penumpang baris kedua. Serta, Karpet Maxmat yang presisi untuk menjaga kebersihan lantai kabin.

Laporan Reporter: Panji Nugraha | Sebagian artikel ini dikutip dari Gridoto