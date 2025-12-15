Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer

Otoproject Garap Aksesoris Aftermarket untuk Dandani Atto 1 EV

Atto 1 menjadi city car EV terlaris dengan meraup penjualan 9.481 unit yang berasal dari varian Atto 1 Dynamic t dan Atto 1 Premium.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Otoproject Garap Aksesoris Aftermarket untuk Dandani Atto 1 EV
(Ho/Campus League)
LEBIH NYAMAN - Aksesoris interior untuk mobil listrik BYD Atto 1 garapan Otoproject. 

Ringkasan Berita:
  • Atto 1 menjadi city car EV terlaris dengan meraup penjualan 9.481 unit yang terdiri dari varian Atto 1 Dynamic sebanyak 4.878 unit dan Atto 1 Premium sebanyak 3.455 unit. 
  • Larisnya penjualan model EV ini mendorong industri aftermarket memproduksi beragam aksesoris untuk mendandani eksterior dan interior mobil 5 penumpang ini.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  — Penjualan city car listrik BYD Atto 1 benar-benar fenomenal di Indonesia. Data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan, penjualan kendaraan baru di November 2025 mencapai 74.252 unit.

Dari data ini, Atto 1 menjadi mobil terlarisnya dengan meraup penjualan 9.481 unit yang terdiri dari varian Atto 1 Dynamic sebanyak 4.878 unit dan Atto 1 Premium sebanyak 3.455 unit. 

Saat peluncuran perdana Atto 1 di pameran otomotif GIIAS 2025, mobil lima penumpang ini meraup 4.195 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). 

Larisnya penjualan mini EV ini memantik minat industri aftermarket untuk menggarap bisnis penyediaan aksesorisnya di segmen aftermarket.

Celah bisnis tersebut yang kini digarap oleh Otoproject melalui penyediaan aksesoris yang presisi, fungsional, dan sesuai kebutuhan pengendara modern.

Smart Electronic Upgrade Jadi Fitur Aksesoris Tambahan

Rekomendasi Untuk Anda

Otoproject berupaya memberikan peningkatan fitur di mobil ini agar terasa lebih premium melalui beberapa aksesoris:

  1. Retractable Mirror untuk kemudahan melipat spion otomatis.
  2. Power Tail Gate dengan sistem OEM placement dan kontrol remote.
  3. Mirror DVR Nexus 2K, dashcam beresolusi tinggi dengan kamera depan 2K & belakang 1080P.

Martin, CEO Otoproject mengatakan, teknologi ini memberikan sentuhan futuristik serta meningkatkan kenyamanan, fungsi dan keamanan berkendara, seperti perekaman insiden, pencatatan perjalanan, hingga perlindungan dari tindakan kriminal atau penipuan di jalan. 

"Fitur ini adalah fitur yang paling di minati oleh pemilik BYD Atto 1 di Indonesia, dan sudah terjual ribuan SKU," ujarnya dikutip Senin, 15 Desember 2025.

Baca juga: BYD Atto 1 Dikirim ke Pembeli Mulai Oktober 2025

Aksesoris lainnya yang Otoproject bikin untuk Atto 1 adalah

•    Door Handle Cover & Outer Handle Cover (Carbon / Piano Black)
•    Mirror Cover (Carbon / Piano Black)
•    Mud Guard
•    EV Battery Guard Aluminum & Steel (ketebalan 1.5 mm – 2.2 mm; berat 9–13 kg)

Lini aksesoris ini untuk memperkuat proteksi eksterior dan memberikan kesan sporty dan modern pada Atto 1.

Baca juga: Perbandingan Biaya Bahan Bakar Mobil Biasa Vs BYD Atto 1

Otoproject juga punya aksesoris untuk interior Atto 1 untuk memberikan nuansa elegan, sporty, dan agresif sekaligus mempertahankan harmoni desain interior modern khas Atto 1, antara lain:
•    Panel Carbon Center Air Vent
•    Panel Carbon Control AC
•    Panel Center Cup Holder
•    Panel Center Storage
•    Panel Air Vent AC Right & Left
•    Panel Rear Console
•    Door Lock Absorber

Aksesoris Door Lock Absorber untuk menambah kesan premium melalui efek kedap saat pintu dibuka atau ditutup.

Otoproject juga menyiapkan 3 aksesoris organizer untuk Atto 1, yaitu:
•    Lower Center Console Multitray
•    EV Trunk Organizer
•    Trash Bin khusus BYD Atto 1

Dua akesoris lainnya adalah Adjustable Headrest Pillow untuk menopang leher agar tidak mudah tegang saat berkendara jarak jauh dan dapat digunakan sebagai phone holder untuk penumpang baris kedua. Serta, Karpet Maxmat yang presisi untuk menjaga kebersihan lantai kabin.

Laporan Reporter: Panji Nugraha | Sebagian artikel ini dikutip dari Gridoto

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Tribunners

Merawat Seni Budaya untuk Kekuatan dan Masa Depan Indonesia

Sumber: Gridoto
Tags:
Otoproject
Atto 1
city car listrik
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Rahasia BYD Bisa Jual Atto 1 dengan Harga Lebih Murah dari Brio dan Punya Fitur Melimpah

Rahasia BYD Bisa Jual Atto 1 dengan Harga Lebih Murah dari Brio dan Punya Fitur Melimpah

BYD Luncurkan Atto 1 di GIIAS 2025, City Car Listrik Stylish di Bawah Rp200 Juta!

BYD Luncurkan Atto 1 di GIIAS 2025, City Car Listrik Stylish di Bawah Rp200 Juta!

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas