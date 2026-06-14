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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59 60 Kurikulum Merdeka, Section 1

Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 1.

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Editor: Nuryanti
zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59 60 Kurikulum Merdeka, Section 1
WartaKotalive.com/angga bhagya nugraha
SOAL DAN JAWABAN - Siswa tengah mengerjakan soal Bahasa Indonesia dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMPN 1, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014). Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 pada tugas Section 1. 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 59-60 Kurikulum Merdeka pada Chapter 2 memiliki judul Culinary and Me.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 59-60 terdapat tugas Section 1 - Say What You Know.

Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 59-60 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 59-60 pada tugas Section 1 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah. 

Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 59-60.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60

Section 1 – Say What You Know

a. Are you familiar with these kinds of food and drinks? Tick the kinds of food and drinks that you have ever eaten and drunk. See the Wordbox.

Jawaban:

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Water, Rica-rica Chicken, Boba Milk Tea, Chocolate Cake, Orange Juice, Fried Fish, Cassava Chips, Ice Tea, Pudding, Fried Rice, Toast, Tempe Bacem.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 123, Section 3: Worksheet 3.15 dan 3.16

b. Write the kinds of food and drinks in Worksheet 2.1. at the appropriate categories. See the Wordbox.

Jawaban:

  • Main Meal: Rica-rica Chicken, Fried Fish, Fried Rice, Tempe Bacem
  • Snack: Chocolate Cake, Cassava Chips, Pudding, Toast
  • Drink: Boba Milk Tea, Orange Juice, Water, Ice Tea

c. What are your favorite food and drink? Write your answers in Worksheet 2.3.

Jawaban:

  • Main Meal: Rica-rica Chicken
  • Snack: Chocolate Cake
  • Drink: Orange Juice

*) Disclaimer:

  • Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
  • Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)

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Tags:
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kunci jawaban
Bahasa Inggris
Kelas 7
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