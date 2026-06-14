Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59 60 Kurikulum Merdeka, Section 1

TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 59-60 Kurikulum Merdeka pada Chapter 2 memiliki judul Culinary and Me.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 59-60 terdapat tugas Section 1 - Say What You Know.

Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 59-60 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 59-60 pada tugas Section 1 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 59-60.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60

Section 1 – Say What You Know

a. Are you familiar with these kinds of food and drinks? Tick the kinds of food and drinks that you have ever eaten and drunk. See the Wordbox.

Jawaban:

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Water, Rica-rica Chicken, Boba Milk Tea, Chocolate Cake, Orange Juice, Fried Fish, Cassava Chips, Ice Tea, Pudding, Fried Rice, Toast, Tempe Bacem.

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b. Write the kinds of food and drinks in Worksheet 2.1. at the appropriate categories. See the Wordbox.

Jawaban:

Main Meal: Rica-rica Chicken, Fried Fish, Fried Rice, Tempe Bacem

Snack: Chocolate Cake, Cassava Chips, Pudding, Toast

Drink: Boba Milk Tea, Orange Juice, Water, Ice Tea

c. What are your favorite food and drink? Write your answers in Worksheet 2.3.

Jawaban:

Main Meal: Rica-rica Chicken

Snack: Chocolate Cake

Drink: Orange Juice

*) Disclaimer:

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)