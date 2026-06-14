Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup B - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 02:00 WIB
Qatar
Qatar
1 - 1
Switzerland
Swiss
Grup C - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 05:00 WIB
Brazil
Brasil
1 - 1
Morocco
Maroko
Grup C - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 08:00 WIB
Haiti
Haiti
0 - 1
Scotland
Skotlandia
Grup D - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 11:00 WIB
Australia
Australia
Live
Turkiye
Turki
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Penerimaan Mahasiswa Baru

Hasil PCMB SPMB Jabar 2026 Resmi Diumumkan, Calon Murid Diminta Cermati Status Kelulusan

Hasil PCMB SPMB Jabar 2026 diumumkan pada 13–14 Juni 2026 dan dapat diakses secara online melalui laman resmi spmb.jabarprov.go.id.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Lanny Latifah
Editor: Nuryanti
zoom-in Hasil PCMB SPMB Jabar 2026 Resmi Diumumkan, Calon Murid Diminta Cermati Status Kelulusan
https://spmb.jabarprov.go.id
PCMB SPMB JABAR - Hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 resmi diumumkan pada 13–14 Juni 2026. Calon murid dapat menerima atau menolak hasil pemetaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Memuat video…

Ringkasan Berita:
  • Hasil PCMB SPMB Jabar 2026 diumumkan pada 13–14 Juni 2026 dan dapat diakses secara online melalui laman resmi spmb.jabarprov.go.id.
  • Calon murid dapat menerima atau menolak hasil pemetaan, dengan ketentuan bahwa keputusan bersifat final dan mengikat serta harus dilakukan melalui sistem sesuai jadwal yang ditentukan.
  • Peserta yang menerima wajib melakukan daftar ulang, sementara yang menolak atau tidak memilih dapat mengikuti SPMB Tahap 2 atau jalur sekolah lain sesuai ketentuan yang berlaku.

 

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 resmi diumumkan pada 13–14 Juni 2026.

Pengumuman ini dapat diakses secara daring melalui akun masing-masing calon murid pada laman resmi SPMB Jawa Barat di https://spmb.jabarprov.go.id.

Calon murid maupun orang tua tidak perlu datang ke sekolah, karena seluruh proses pengecekan hasil dilakukan secara online melalui sistem yang telah disediakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menegaskan bahwa seluruh proses Pemetaan Calon Murid Baru dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apa pun.

Cara Cek Hasil PCMB SPMB Jabar 2026 Secara Online

Calon murid dapat melihat status kuota kelulusan melalui akun masing-masing di laman SPMB Jabar. 

Rekomendasi Untuk Anda

Sistem akan menampilkan hasil pemetaan berdasarkan peringkat dan ketersediaan kuota di sekolah tujuan.

Melansir laman resmi disdik.jabarprov.go.id, apabila hingga batas akhir perangkingan pada 13 Juni 2026 pukul 13.00 WIB status peringkat masih menunjukkan tanda strip (-), maka peserta tersebut dinyatakan belum masuk dalam kuota penerimaan.

Karena itu, calon murid diimbau untuk memeriksa hasil pemetaan secara berkala serta memastikan status yang tertera pada sistem sebelum mengambil keputusan selanjutnya.

Hak Calon Murid: Menerima atau Menolak Hasil Pemetaan PCMB Jabar 2026

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengingatkan agar seluruh calon murid baru mencermati hasil Pemetaan PCMB dengan saksama sebelum melakukan konfirmasi.

Baca juga: PCMB SPMB Jabar 2026 Masih Dibuka, Pendaftaran Diperpanjang Sampai 11 Juni 2026 Pukul 23.59 WIB

Dalam proses ini, calon murid memiliki hak untuk menerima atau menolak hasil pemetaan sesuai ketentuan yang berlaku pada akun masing-masing.

"Terkait kuota kelulusan, apabila hingga batas akhir perangkingan pada 13 Juni 2026 pukul 13.00 WIB status peringkat pada akun masih menunjukkan tanda strip (-), berarti calon murid yang bersangkutan belum masuk dalam kuota," jelas Kadisdik, Sabtu (13/6/2026).

Kadisdik menambahkan, sistem telah menyediakan tiga tahap konfirmasi untuk memastikan keputusan peserta dilakukan secara tepat.

"Kami mengingatkan bahwa keputusan untuk menerima maupun menolak hasil pemetaan ini bersifat final dan mengikat sehingga calon murid diharapkan mempertimbangkan pilihannya dengan cermat," ungkapnya.

Daftar Ulang bagi Peserta yang Menerima Hasil PCMB SPMB Jabar 2026

Bagi calon murid baru yang menerima hasil pemetaan, proses selanjutnya adalah wajib mengikuti daftar ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan SPMB Tahap 1 dan Tahap 2. 

Sesuai Minatmu
Fakta Video Viral Pengendara Fortuner Dikeroyok Warga di Tangerang, Kabur dari Kejaran Polisi
Metropolitan
Fakta Video Viral Pengendara Fortuner Dikeroyok Warga di Tangerang, Kabur dari Kejaran Polisi
Gerakan 'Senyap' Dari Rakyat untuk Rakyat, Banjir Makanan saat Demo Mahasiswa, Zaskia Mecca Terharu
Seleb
Gerakan 'Senyap' Dari Rakyat untuk Rakyat, Banjir Makanan saat Demo Mahasiswa, Zaskia Mecca Terharu
MAXstream Eror saat Brasil vs Maroko Piala Dunia 2026, Akun X Telkomsel Digeruduk Warganet
Super Skor
MAXstream Eror saat Brasil vs Maroko Piala Dunia 2026, Akun X Telkomsel Digeruduk Warganet
Halaman 1/2
12
Tags:
SPMB
PCMB
Jawa Barat
murid
kelulusan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Temukan Alat Pelacak di Mobil seusai Demo: Terima Kasih Prabowo!
Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Temukan Alat Pelacak di Mobil seusai Demo: Terima Kasih Prabowo!
Berita Populer
Berita Terkini
Atas