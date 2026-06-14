Hasil PCMB SPMB Jabar 2026 Resmi Diumumkan, Calon Murid Diminta Cermati Status Kelulusan

Ringkasan Berita: Hasil PCMB SPMB Jabar 2026 diumumkan pada 13–14 Juni 2026 dan dapat diakses secara online melalui laman resmi spmb.jabarprov.go.id.

Calon murid dapat menerima atau menolak hasil pemetaan, dengan ketentuan bahwa keputusan bersifat final dan mengikat serta harus dilakukan melalui sistem sesuai jadwal yang ditentukan.

Peserta yang menerima wajib melakukan daftar ulang, sementara yang menolak atau tidak memilih dapat mengikuti SPMB Tahap 2 atau jalur sekolah lain sesuai ketentuan yang berlaku.

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 resmi diumumkan pada 13–14 Juni 2026.

Pengumuman ini dapat diakses secara daring melalui akun masing-masing calon murid pada laman resmi SPMB Jawa Barat di https://spmb.jabarprov.go.id.

Calon murid maupun orang tua tidak perlu datang ke sekolah, karena seluruh proses pengecekan hasil dilakukan secara online melalui sistem yang telah disediakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menegaskan bahwa seluruh proses Pemetaan Calon Murid Baru dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apa pun.

Cara Cek Hasil PCMB SPMB Jabar 2026 Secara Online

Calon murid dapat melihat status kuota kelulusan melalui akun masing-masing di laman SPMB Jabar.

Rekomendasi Untuk Anda

Sistem akan menampilkan hasil pemetaan berdasarkan peringkat dan ketersediaan kuota di sekolah tujuan.

Melansir laman resmi disdik.jabarprov.go.id, apabila hingga batas akhir perangkingan pada 13 Juni 2026 pukul 13.00 WIB status peringkat masih menunjukkan tanda strip (-), maka peserta tersebut dinyatakan belum masuk dalam kuota penerimaan.

Karena itu, calon murid diimbau untuk memeriksa hasil pemetaan secara berkala serta memastikan status yang tertera pada sistem sebelum mengambil keputusan selanjutnya.

Hak Calon Murid: Menerima atau Menolak Hasil Pemetaan PCMB Jabar 2026

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengingatkan agar seluruh calon murid baru mencermati hasil Pemetaan PCMB dengan saksama sebelum melakukan konfirmasi.

Baca juga: PCMB SPMB Jabar 2026 Masih Dibuka, Pendaftaran Diperpanjang Sampai 11 Juni 2026 Pukul 23.59 WIB

Dalam proses ini, calon murid memiliki hak untuk menerima atau menolak hasil pemetaan sesuai ketentuan yang berlaku pada akun masing-masing.

"Terkait kuota kelulusan, apabila hingga batas akhir perangkingan pada 13 Juni 2026 pukul 13.00 WIB status peringkat pada akun masih menunjukkan tanda strip (-), berarti calon murid yang bersangkutan belum masuk dalam kuota," jelas Kadisdik, Sabtu (13/6/2026).

Kadisdik menambahkan, sistem telah menyediakan tiga tahap konfirmasi untuk memastikan keputusan peserta dilakukan secara tepat.

"Kami mengingatkan bahwa keputusan untuk menerima maupun menolak hasil pemetaan ini bersifat final dan mengikat sehingga calon murid diharapkan mempertimbangkan pilihannya dengan cermat," ungkapnya.

Daftar Ulang bagi Peserta yang Menerima Hasil PCMB SPMB Jabar 2026

Bagi calon murid baru yang menerima hasil pemetaan, proses selanjutnya adalah wajib mengikuti daftar ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan SPMB Tahap 1 dan Tahap 2.