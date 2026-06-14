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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 249: SMP Merdeka Friday Shop

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 249 tentang Embrace Yourself. Siswa diminta membaca teks sebelum mengisi jawaban.

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Penulis: Faisal Mohay
zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 249: SMP Merdeka Friday Shop
TribunJabar.id/GANI KURNIAWAN
SISWA SMP - Siswa mengerjakan soal Bahasa Indonesia lewat komputer saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Alfa Centauri, Jalan Palasari, Kota Bandung, Senin (9/5/2016). Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 249 Kurikulum Merdeka. 
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TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 249 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 249 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 189, 190, 191 Uji Kompetensi Pilihan Ganda

Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 249

  • Match the following words with their meanings. Number one has been done for you.

The answer:

1.preloved — B. not new; owned by somebody else before

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2. cutlery — A. knives, forks, and spoons, used for eating and serving food

3.bric-a-brac — F. ornaments and other small decorative objects of little value

4. unhealthy — E. harmful to your health; likely to make you sick

5. cause — C. an organization or idea that people support or fight for

6. profits (written as proits) — D. the money that you make by selling things

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 145-146: Latihan 1

  • Read the following statements. Write T if the statement is true and F if the statement is false according to the text in Section 2

The answer:

1.F — SMP Merdeka Friday Shop is run by the school principal.

Story says: "It is run by student volunteers."

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