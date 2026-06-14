Lowongan Kerja Guru dan Tendik SILN Jeddah 2026, Khusus WNI di Arab Saudi

Ringkasan Berita: Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) Jeddah membuka lowongan untuk 4 guru SD dan 1 tenaga kependidikan bantu sementara dengan pendaftaran dibuka hingga 22 Juni 2026.

Pelamar wajib WNI, berusia maksimal 40 tahun, sehat, memiliki izin tinggal (iqamah) yang masih berlaku di Arab Saudi, serta memenuhi persyaratan khusus sesuai posisi yang dilamar.

Seleksi meliputi administrasi, tes kompetensi, wawancara, dan microteaching khusus pelamar guru.

TRIBUNNEWS.COM - Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) Jeddah membuka lowongan kerja untuk posisi guru dan tenaga kependidikan bantu sementara.

Posisi yang dibuka yaitu guru Sekolah Dasar (SD) berjumlah empat orang dan satu orang tenaga kependidikan (Tenaga profesional administrasi dan keuangan).

Pelamar dapat mendaftarkan diri paling lambat pada 22 Juni 2026 melalui link resmi.

SILN Jeddah merupakan sekolah Indonesia yang berada di Kota Jeddah, Arab Saudi, dan berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh.

Sekolah ini melayani pendidikan bagi anak-anak warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Mengutip pengumuman resmi SILN Jeddah, berikut informasi selengkapnya.

Persyaratan Umum

a) Warga Negara Indonesia (WNI).

b) Usia maksimal saat mendaftar 40 tahun.

c) Sehat jasmani, rohani, dan bebas NARKOBA.

d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

e) Menetap di Arab Saudi/memiliki izin tinggal yang masih berlaku (ber-iqamah).

f) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai serta tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi pemerintah.

Persyaratan Khusus

1. Guru

a) Berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

b) Berijazah minimal S-1 yang linier, diutamakan dari keguruan pendidikan.

c) Memiliki Dokumen Kependudukan Indonesia (Akta Kelahiran/terjemahan dari KBRI/KJRI bagi WNI yang lahir di luar Indonesia, KTP/paspor dan KK.

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2. Tenaga Kependidikan (Tenaga profesional administrasi dan keuangan)

a) Berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

b) Berijazah minimal S-1.

c) Memiliki pengalaman di bidang manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan.

d) Memiliki kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan dokumentasi.

e) Memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan (lebih diutamakan).

f) Memahami system Pendidikan di Arab Saudi.

g) Mampu berbahasa Arab (lisan dan tulisan).

h) Pernah menjadi penerjemah Bahasa arab di institusi resmi (lebih diutamakan).

i) Menguasai Microsoft Office/Google Workspace.

j) Memiliki pengalaman mengajar dan komunikasi professional baik lisan maupun tulisan.

k) Memiliki Dokumen Kependudukan Indonesia (Akta Kelahiran/terjemahan dari KBRI/KJRI bagi WNI yang lahir di luar Indonesia, KTP/paspor dan KK.

Jadwal *)

Pengumuman Resmi Seleksi: 10 Juni 2026 Waktu Pendaftaran: 10-22 Juni 2026 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 23 Juni 2026 Pelaksanaan Seleksi dan Wawancara: 24 Juni 2026 Pengumuman Hasil Seleksi: 25 Juni 2026.

*) Jadwal bisa berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panitia Seleksi

Tata Cara Pendaftaran

Peserta seleksi wajib memiliki alamat surat elektronik yang aktif. Peserta seleksi mengisi Formulir Online pada link berikut: https://bit.ly/GTKSIJ2026. Menyiapkan dokumen/berkas yang dipersyaratkan sebagai berikut: a) Pas foto ukuran 3×4 dengan besar file maksimal 1 MB

b) Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekolah Indonesia Jeddah (unduh format yang sisiapkan panitia)

c) Paspor/KTP yang masih berlaku

d) Iqama Arab Saudi yang masih berlaku

e) Kartu Keluarga (jika memiliki)

f) Akta Kelahiran/terjemahan dari KBRI/KJRI bagi WNI yang lahir di luar Indonesia

g) Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir (Terjemahaan Berbahasa Indonesia bagi lulusan perguruan tinggi non Indonesia)

h) Daftar Riwayat Hidup (unduh format yang disiapkan panitia). Menandatangi surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,00 bahwa semua dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya (unduh format yang disediakan panitia). Setiap berkas asli di atas dipindai dalam bentuk file pdf maksimal 1 MB dan diunggah pada formulir online. Panitia hanya akan memproses lamaran bagi pelamar yang sudah mengunggah dokumen/berkas dan telah menyampaikan berkas yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar.

Proses Seleksi

Daftar nama pelamar dengan kualifikasi terbaik akan diumumkan pada portal resmi Sekolah Indonesia Jeddah. Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi dapat mengikuti proses seleksi kompetensi yang terdiri dari tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, wawancara dan microteaching (khusus pelamar guru). Daftar nama peserta seleksi kompetensi yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui portal resmi: Sijeddah.sch.id

Ketentuan Lain

Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah ditetapkan menjadi Guru dan Tendik Bantu Sementara Sekolah Indonesia Jeddah Arab Saudi maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai Guru dan Tendik Bantu Sementara Sekolah. Sekolah Indonesia Jeddah, tidak menyediakan tempat tinggal maupun biaya asuransi bagi pelamar yang lolos dan ditetapkan sebagai Guru dan Tendik Bantu Sementara Sekolah selama yang bersangkutan bertugas. Panitia Seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada portal resmi Sekolah Indonesia Jeddah. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman resmi Sekolah Indonesia Jeddah menjadi tanggung jawab pelamar.

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Narahubung: +966 56 095 7578

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)