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Soal Latihan

100 Soal Bahasa Indonesia Kelas 1 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban PAT, PAS, UAS

Artikel ini memuat 100 soal Bahasa Indonesia kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan kunci jawaban untuk latihan dengan dibantu orang tua/wali.

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zoom-in 100 Soal Bahasa Indonesia Kelas 1 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban PAT, PAS, UAS
Tribunjatim.com/PURWANTO
HARI PERTAMA SEKOLAH - Siswa baru mengikuti upacara bendera saat hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru 2025-2026 di SDN 2 Kebonsari Kota Malang, Jawa Timur, Senin (14/7/2025). - Artikel ini memuat 100 soal Bahasa Indonesia kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan kunci jawaban untuk latihan dengan dibantu orang tua/wali. 
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TRIBUNNEWS.COM - Siswa kelas 1 SD/MI akan menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) atau Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) pada akhir semester 2.

Ujian ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama Semester 2.

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam pelaksanaan UAS.

Sebagai persiapan menghadapi UAS, PSAJ, maupun ASAS, siswa dianjurkan untuk memperbanyak latihan mengerjakan soal-soal Bahasa Indonesia agar lebih siap dan percaya diri saat mengikuti ujian.

Tribunnews.com menyediakan soal latihan Bahasa Indonesia kelas 1 SD Semester 2 yang disusun berdasarkan materi buku Bahasa Indonesia Aku Bisa! untuk SD/MI Kelas I (Edisi Revisi) karya Sofie Dewayani.

Pilihlah salah satu jawaban yang benar pada huruf A, B, atau C!

1. Guru membacakan sebuah cerita tentang seorang anak yang mendengar suara "Duk! Duk!" dari halaman rumahnya. Saat menyimak cerita tersebut, sikap yang paling tepat dilakukan oleh siswa adalah ....

A. Berbicara dengan teman sebangku
B. Mendengarkan cerita dengan saksama
C. Bermain sendiri di dalam kelas

Kunci Jawaban: B
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2. Ketika guru membacakan sebuah cerita, siswa perlu memperhatikan isi cerita agar dapat memahami peristiwa yang terjadi. Kegiatan mendengarkan cerita yang dibacakan orang lain disebut ....

A. Menyimak
B. Menulis
C. Membaca

Kunci Jawaban: A

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3. Perhatikan kalimat berikut!

"Ani berkenalan dengan teman baru di sekolah."

Tujuan utama kegiatan berkenalan adalah ....

A. Mengetahui nama dan mengenal teman baru
B. Mencari hadiah dari teman
C. Bermain tanpa berbicara

Kunci Jawaban: A

4. Saat pertama kali bertemu teman baru di kelas, kalimat yang santun untuk memperkenalkan diri adalah ....

A. Siapa namamu? Cepat jawab!
B. Aku tidak ingin berteman denganmu.
C. Halo, namaku Rina. Senang berkenalan denganmu.

Kunci Jawaban: C
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Tags:
Soal Latihan
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Kelas 1
Semester 2
kunci jawaban
PAT
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Evergreen
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