Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 130 Edisi Revisi: Ayo, Mengamati

TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 130 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 130, karangan Kusumawardhani Ardilla, dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni Energi di Sekitar Kita

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 130 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Rekomendasi Untuk Anda

Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 130 : Ayo, Mengamati

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 130

Ayo Mengamati

Ada banyak mainan yang dapat kamu temukan. Supaya mainan bergerak, biasanya kita perlu mendorong, menarik, memutar, atau menyalakannya.

Menurutmu, mainan mana saja yang bisa bergerak, berbunyi, atau menyala? Bagaimana cara memainkannya? Dari mana mainan itu mendapatkan energinya?

Salin tabel berikut di buku tugasmu untuk mencatat hasil pengamatanmu. Nama Mainan Cara Memainkan Asal Energi Boneka Digerakkan dengan tangan Gerakan tangan

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Hal 118 Edisi Revisi: Mengamati Benda di Sekitar

Jawaban :

1. Nama mainan : Boneka