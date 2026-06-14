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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 130 Edisi Revisi: Ayo, Mengamati

Simak berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 130 bab 6: Ayo, Mengamati

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zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 130 Edisi Revisi: Ayo, Mengamati
/SURYA/HABIBUR ROHMAN
PENDIDIKAN SR - Suasana pendidikan dan penyaluran minat serta bakat di Sekolah Rakyat (SR) Surabaya yang berada di area kompleks Kampus II Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Lidah Wetan Surabaya, Kamis (15/1/2026). Simak berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 130 bab 6: Ayo, Mengamati. 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 130 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 130, karangan Kusumawardhani Ardilla, dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni Energi di Sekitar Kita

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 130 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

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Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 130 : Ayo, Mengamati

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 130

Ayo Mengamati

Ada banyak mainan yang dapat kamu temukan. Supaya mainan bergerak, biasanya kita perlu mendorong, menarik, memutar, atau menyalakannya.

Menurutmu, mainan mana saja yang bisa bergerak, berbunyi, atau menyala? Bagaimana cara memainkannya? Dari mana mainan itu mendapatkan energinya?

Salin tabel berikut di buku tugasmu untuk mencatat hasil pengamatanmu. Nama Mainan Cara Memainkan Asal Energi Boneka Digerakkan dengan tangan Gerakan tangan

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Hal 118 Edisi Revisi: Mengamati Benda di Sekitar

Jawaban :

1. Nama mainan : Boneka

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