Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 127 Edisi Revisi: Tantangan Botol Roket

TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 127 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 127, karangan Kusumawardhani Ardilla, dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni Energi di Sekitar Kita

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 127 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

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Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 127 : Tantangan Botol Roket.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 127

Memilih Tantangan

Pernahkah kamu membayangkan sebuah botol dapat meluncur seperti roket? Kali ini, kamu akan mencoba membuat roket sederhana menggunakan bahan yang ada di sekitarmu.

Tuliskan terlebih dahulu tebakanmu tentang apa yang akan terjadi, lalu amati. Jangan lupa catat pengamatanmu pada eksperimen ini. Kemudian, jawab pertanyaan berikut di buku tugasmu, ya.

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1. Apa yang terjadi pada botol roketmu?

2. Energi apa yang menurutmu sedang bekerja?

3. Bagaimana ciri energi tersebut dapat kamu lihat atau rasakan?