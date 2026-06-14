Tata Cara Pilih Sekolah dan Pembatalan Pendaftaran SPMB Jateng 2026 SMA/SMK

Ringkasan Berita: SPMB Jateng 2026 jenjang SMA/SMK membuka pendaftaran dan pemilihan sekolah secara daring pada 15–18 Juni 2026 melalui portal resmi SPMB Jateng.

Peserta dapat memilih sekolah melalui jalur domisili, afirmasi, mutasi, atau prestasi setelah masuk menggunakan NISN dan kata sandi yang telah diaktivasi.

Jika ingin mengganti sekolah atau jalur, peserta harus membatalkan pendaftaran terlebih dahulu sebelum melakukan pilihan baru.

TRIBUNNEWS.COM - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membagikan langkah-langkah pemilihan dan pembatalan pendaftaran sekolah pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jateng 2026 jenjang SMA/SMK.

Pendaftaran akun akan dilakukan pada Senin, 15 Juni 2026 hingga Kamis, 18 Juni 2026 melalui https://spmb.jatengprov.go.id/.

Calon murid baru melakukan pendaftaran dengan masuk terlebih dahulu ke akun SPMB dengan menggunakan NISN dan kata sandi.

Setelah berhasil masuk, peserta dapat memilih sekolah tujuan sesuai jalur pendaftaran yang tersedia yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi.

Selain itu, peserta juga dapat melakukan pembatalan pendaftaran dan mengganti sekolah atau jalur pendaftaran.

Berikut tata cara pemilihan dan pembatalan pendaftaran sekolah pada SPMB Jateng 2026.

Cara Memilih Sekolah dan Mendaftar

Buka situs resmi SPMB Jateng. Klik "Masuk" atau Login yang berada di pojok kanan atas halaman atau akses link https://spmb.jatengprov.go.id/login. Masukkan NISN dan kata sandi (password) yang telah diaktivasi sebelumnya. Centang verifikasi keamanan yang tersedia dan masukkan kode captcha. Klik Masuk untuk masuk ke akun SPMB. Pilih jenis sekolah yang akan dituju, yaitu: SMA, atau

SMK. Pilih jalur pendaftaran yang sesuai, misalnya: Domisili Reguler

Domisili Khusus

Prestasi

Afirmasi

Mutasi. Pilih kabupaten/kota lokasi sekolah tujuan. Pilih sekolah tujuan yang ingin didaftarkan. Klik tombol Cek. Sistem akan menampilkan informasi seperti: Jarak domisili ke sekolah (untuk jalur tertentu).

Keterangan kelayakan pendaftaran sesuai jalur yang dipilih. Jika sudah sesuai, klik Simpan. Setelah berhasil mendaftar, lakukan cetak bukti pendaftaran dengan cara: Gulir (scroll) ke bagian bawah halaman.

Klik tombol "Cetak"

Simpan dokumen dalam format PDF. Untuk melihat posisi sementara, klik menu "Lihat Peringkat Sementara".

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Cara Membatalkan Pendaftaran

Masuk ke akun SPMB Jateng. Klik tombol "Batalkan Pendaftaran" Setelah pembatalan dilakukan, data pendaftaran akan dihapus dari daftar antrean sekolah yang sebelumnya dipilih. Setelah itu peserta dapat memilih sekolah atau jalur pendaftaran yang berbeda.

Cara Mengganti Sekolah atau Jalur Pendaftaran

Setelah membatalkan pendaftaran sebelumnya, pilih kembali: Jenis sekolah (SMA atau SMK).

Jalur pendaftaran yang diinginkan. Pilih kabupaten/kota dan sekolah tujuan baru. Klik Cek untuk melihat status pendaftaran. Jika memenuhi syarat, klik Simpan. Cetak kembali bukti pendaftaran yang terbaru. Cek posisi melalui menu Lihat Peringkat Sementara.

Jika Tidak Memenuhi Syarat pada Jalur Tertentu

Apabila peserta tidak memenuhi syarat pada jalur yang dipilih, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa peserta tidak dapat mendaftar melalui jalur tersebut.

Peserta dapat memilih jalur pendaftaran lain yang sesuai atau memilih sekolah tujuan yang berbeda.

Cek semua data yang telah diisi sebelum menyimpan pendaftaran. Pastikan semua sudah benar dan lengkap.

Cara Pindah Pilihan dari SMA ke SMK

Peserta juga dapat mengubah pilihan dari SMA ke SMK atau sebaliknya dengan cara sebagai berikut:

Membatalkan pendaftaran yang sedang aktif. Memilih jenjang sekolah yang baru. Mengisi kembali data pilihan sekolah dan jalur pendaftaran. Menyimpan serta mencetak bukti pendaftaran yang baru.

Khusus Pendaftar SMK

Saat memilih sekolah SMK, perhatikan pilihan mengenai status buta warna.

Pastikan memilih "Ya", jika memiliki gangguan buta warna, atau memilih "Tidak", jika tidak memiliki gangguan buta warna.

Jawaban harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahan saat memilih jurusan.

File Pendaftaran yang Dibutuhkan

Jadwal SPMB Jateng 2026 SMA/SMK

15 Mei 2026: Pengumuman SPMB melalui website, media sosial, dan papan pengumuman sekolah.

3–12 Juni 2026: Pengajuan akun SPMB secara daring oleh Calon Murid Baru (CMB).

4–13 Juni 2026: Verifikasi dokumen/berkas secara luring di sekolah.

4–13 Juni 2026: Aktivasi akun SPMB secara daring setelah verifikasi dokumen selesai.

14 Juni 2026: Sinkronisasi data peserta oleh panitia SPMB.

15–18 Juni 2026: Pendaftaran, pemilihan sekolah, dan perubahan pilihan sekolah secara online.

19–20 Juni 2026: Evaluasi pelaksanaan dan masa tenang SPMB.

21 Juni 2026: Pengumuman hasil seleksi utama melalui website, media sosial, dan sekolah.

22–25 Juni 2026: Daftar ulang peserta yang lolos seleksi utama di sekolah tujuan.

26 Juni 2026: Pengumuman peserta cadangan untuk mengisi kuota kosong.

29–30 Juni 2026: Daftar ulang peserta cadangan di sekolah pilihan.

13 Juli 2026: Awal Tahun Ajaran 2026/2027 dan mulai kegiatan pembelajaran.

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*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi terbaru akan diumumkan melalui Instagram resmi sekolah.

*) Link Juknis SPMB Jateng 2026

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)