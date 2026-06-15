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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 24 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca

Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 24 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca.

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zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 24 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
KUNCI JAWABAN - Suasana hari pertama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SD Mardi Waluya Bogor Jalan Pahlawan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Senin (18/10/2021). Simak kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 24 . 
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TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 24 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi makanan bergizi. 

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 24 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.  

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 24 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025. 

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 24 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 24 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 24 

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Ayo Membaca

Bacalah teks berikut! Tulis dalam buku catatanmu:

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 1. Jenis gangguan/penyakit yang menyerang sistem pencernaan

2. Jenis pola hidup sehat untuk menghindari gangguan pada sistem pencernaan

Kunci Jawaban:

Jawaban:

1. Jenis gangguan/penyakit yang menyerang sistem pencernaan:

  • Gastritis (maag)
  • GERD (Gastroesophageal Reflux Disease)
  • Obesitas
  • Diabetes
  • Diare

2. Jenis pola hidup sehat untuk menghindari gangguan pada sistem pencernaan:

  • Menerapkan pola makan yang baik dan teratur.
  • Mengonsumsi makanan bergizi seimbang.
  • Mengurangi makanan dan minuman berkalori tinggi.
  • Mengurangi konsumsi makanan olahan dan makanan siap saji.
  • Beralih ke gaya hidup sehat.
  • Rutin melakukan aktivitas fisik atau berolahraga.
  • Mengelola kecemasan dan stres dengan baik.
  • Mengonsumsi makanan dan minuman secukupnya, tidak berlebihan.
  • Menjaga kebersihan makanan dan minuman agar terhindar dari diare.

Baca juga:  40 Soal PAS PKN Kelas 1 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban SAS Pendidikan Pancasila

*) Disclaimer:

  • Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
  • Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Rinanda)

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kunci jawaban kelas 4
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