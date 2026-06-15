Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 24 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 24 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi makanan bergizi.

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 24 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 24 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 24 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 24 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 24

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Ayo Membaca

Bacalah teks berikut! Tulis dalam buku catatanmu:

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1. Jenis gangguan/penyakit yang menyerang sistem pencernaan

2. Jenis pola hidup sehat untuk menghindari gangguan pada sistem pencernaan

Kunci Jawaban:

Jawaban:

1. Jenis gangguan/penyakit yang menyerang sistem pencernaan:

Gastritis (maag)

GERD (Gastroesophageal Reflux Disease)

Obesitas

Diabetes

Diare

2. Jenis pola hidup sehat untuk menghindari gangguan pada sistem pencernaan:

Menerapkan pola makan yang baik dan teratur.

Mengonsumsi makanan bergizi seimbang.

Mengurangi makanan dan minuman berkalori tinggi.

Mengurangi konsumsi makanan olahan dan makanan siap saji.

Beralih ke gaya hidup sehat.

Rutin melakukan aktivitas fisik atau berolahraga.

Mengelola kecemasan dan stres dengan baik.

Mengonsumsi makanan dan minuman secukupnya, tidak berlebihan.

Menjaga kebersihan makanan dan minuman agar terhindar dari diare.

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*) Disclaimer:

Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Rinanda)