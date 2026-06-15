Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 24 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca
Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 24 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca.
Penulis:
Rinanda DwiYuliawati
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 24 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi makanan bergizi.
Pada materi IPAS kelas 4 halaman 24 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.
Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 24 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.
Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 24 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.
Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 24 .
Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 24
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Ayo Membaca
Bacalah teks berikut! Tulis dalam buku catatanmu:
1. Jenis gangguan/penyakit yang menyerang sistem pencernaan
2. Jenis pola hidup sehat untuk menghindari gangguan pada sistem pencernaan
Kunci Jawaban:
Jawaban:
1. Jenis gangguan/penyakit yang menyerang sistem pencernaan:
- Gastritis (maag)
- GERD (Gastroesophageal Reflux Disease)
- Obesitas
- Diabetes
- Diare
2. Jenis pola hidup sehat untuk menghindari gangguan pada sistem pencernaan:
- Menerapkan pola makan yang baik dan teratur.
- Mengonsumsi makanan bergizi seimbang.
- Mengurangi makanan dan minuman berkalori tinggi.
- Mengurangi konsumsi makanan olahan dan makanan siap saji.
- Beralih ke gaya hidup sehat.
- Rutin melakukan aktivitas fisik atau berolahraga.
- Mengelola kecemasan dan stres dengan baik.
- Mengonsumsi makanan dan minuman secukupnya, tidak berlebihan.
- Menjaga kebersihan makanan dan minuman agar terhindar dari diare.
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*) Disclaimer:
- Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.
(Tribunnews.com/Rinanda)