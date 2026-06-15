Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 27 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Simpulkan

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 27 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi makanan bergizi.

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 27 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo simpulkan.

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 27 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 27 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 27 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 27

Baca juga: Kunci Jawaban LKS Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas 7 Halaman 11 Kurikulum Merdeka: Guyub Rukun

Ayo Simpulkan

Wah, hebat! Sampai tahap ini kamu sudah berhasil melakukan penyelidikan penyakit pada sistem pencernaan.

Rekomendasi Untuk Anda

Sekarang tugas kamu adalah membuat simpulan berdasarkan data yang telah kamu kumpulkan. Buatlah simpulan dari hasil belajar di topik ini dengan membuat

“1 Kalimat, 2 Fakta, 3 Dampak”.

Tulis di buku tugasmu:

1. Kalimat tentang gangguan sistem pencernaan

2. Fakta tentang pola hidup yang berpotensi mengganggu sistem pencernaan

3. Dampak dari pola makan terhadap organ pencernaan manusia?

Kunci Jawaban:

Kalimat: Gangguan sistem pencernaan dapat terjadi akibat pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat.