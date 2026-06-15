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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 27 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Simpulkan

Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 27 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Simpulkan.

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Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 27 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Simpulkan
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
KUNCI JAWABAN - Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 10 Batam, Kamis (23/9). Simak kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 27 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi. 
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TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 27 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi makanan bergizi. 

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 27 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo simpulkan.  

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 27 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025. 

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 27 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 27 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 27 

Baca juga: Kunci Jawaban LKS Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas 7 Halaman 11 Kurikulum Merdeka: Guyub Rukun

Ayo Simpulkan

Wah, hebat! Sampai tahap ini kamu sudah berhasil melakukan penyelidikan penyakit pada sistem pencernaan.

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Sekarang tugas kamu adalah membuat simpulan berdasarkan data yang telah kamu kumpulkan. Buatlah simpulan dari hasil belajar di topik ini dengan membuat

“1 Kalimat, 2 Fakta, 3 Dampak”.

Tulis di buku tugasmu:

1. Kalimat tentang gangguan sistem pencernaan

2. Fakta tentang pola hidup yang berpotensi mengganggu sistem pencernaan

3. Dampak dari pola makan terhadap organ pencernaan manusia?

Kunci Jawaban:

Kalimat: Gangguan sistem pencernaan dapat terjadi akibat pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat.

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Kunci Jawaban IPAS Kelas 4
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