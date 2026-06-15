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Soal Latihan

75 Soal PJOK Kelas 11 Semester 2 dan Kunci Jawaban PAT, PAS, UAS

Berikut 75 soal PJOK kelas 11 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan kunci jawaban untuk latihan dengan dibantu orang tua/wali.

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zoom-in 75 Soal PJOK Kelas 11 Semester 2 dan Kunci Jawaban PAT, PAS, UAS
Surya/Habibur Rohman
Dosen Kedokteran Universitas Ciputra dr Denys Putra Alim (jas hitam) memaparkan beberapa mata pelajaran yang sangat dibutuhkan untuk jurusan kedokteran pada kuliah tamu kelas desain di SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya, Senin (4/11/2024). - Berikut 75 soal PJOK kelas 11 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan kunci jawaban untuk latihan. 
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM - Siswa kelas 11 SMA/MA akan menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) atau Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) pada akhir semester 2.

Pelaksanaan ujian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama semester 2.

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) termasuk salah satu mata pelajaran yang akan diujikan dalam UAS.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, siswa dianjurkan memperbanyak latihan mengerjakan soal PJOK sebagai persiapan menghadapi UAS, PSAJ, maupun ASAS.

Tribunnews.com menyediakan soal latihan PJOK kelas 11 SMA/MA Semester 2 yang disusun berdasarkan materi buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SMA/MA/SMK/MAK KELAS XI karya Nazirwan dan Kholili Abdullah dan tim.

Pilihlah salah satu jawaban yang benar pada huruf A, B, C, atau D!

1. Dalam proses pembelajaran sepak bola, seorang siswa diamati oleh guru saat melakukan dribbling. Pada awalnya, gerakannya masih kaku, bola sering lepas dari kontrol, dan tidak sesuai dengan situasi permainan. Namun setelah beberapa kali latihan dan observasi berulang, siswa tersebut mulai menunjukkan kontrol bola yang lebih stabil dan mampu menyesuaikan arah gerakan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan keterampilan gerak terjadi melalui….

A. Proses observasi, latihan, dan perbaikan berkelanjutan
B. Faktor keberuntungan dalam latihan
C. Ketergantungan pada instruksi teman
D. Pengurangan intensitas latihan

Kunci Jawaban: A
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2. Seorang guru PJOK menilai kemampuan siswa dalam melakukan servis bulu tangkis dengan memperhatikan ketepatan, konsistensi, dan kemampuan adaptasi dalam permainan. Penilaian ini termasuk dalam tahap….

A. Pengukuran kebugaran jasmani
B. Observasi penguasaan keterampilan gerak
C. Evaluasi akademik teori olahraga
D. Penentuan bakat alami siswa

Kunci Jawaban: B

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 234-235 Practice 5 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi

3. Dalam konsep generic level of skill proficiency, seorang siswa yang sudah mampu melakukan passing bola dengan baik saat latihan tetapi masih sering gagal saat pertandingan menunjukkan bahwa….

A. Keterampilan sudah sempurna dalam semua kondisi
B. Keterampilan belum stabil dalam situasi dinamis
C. Tidak memiliki kemampuan dasar
D. Harus mengganti cabang olahraga

Kunci Jawaban: B

4. Setelah latihan bola basket, siswa diminta menulis jurnal refleksi yang berisi kesalahan, keberhasilan, dan rencana perbaikan. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah….

A. Memberi nilai tambahan dari guru
B. Menghafal teori permainan
C. Mengembangkan kesadaran diri terhadap proses latihan
D. Mengurangi waktu latihan fisik

Kunci Jawaban: C

5. Dalam jurnal refleksi, seorang siswa menyadari bahwa ia sering terlambat mengambil keputusan saat menerima bola. Informasi ini paling bermanfaat untuk….

A. Menentukan posisi duduk di kelas
B. Menghindari latihan permainan
C. Menyusun strategi perbaikan keterampilan
D. Mengurangi jumlah pertandingan

Kunci Jawaban: C
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Tags:
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