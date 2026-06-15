Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 30 31 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Uji Kompetensi

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 30 31 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi makanan bergizi.

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 30 31 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal uji kompetensi.

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 30 31 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 30 31 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 30 31 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 30 31

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Uji Kompetensi

1. Mira membeli minuman dalam kemasan botol. Sebelum diminum, ia melihat label pada kemasan botol minuman tersebut. Baca dan pahami labelnya dengan baik.

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Jelaskan menurut pemahamanmu:

a. Apakah minuman di samping termasuk minuman dengan kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi? Mengapa?

b. Apakah termasuk minuman rekreasional? Mengapa?

c. Apa dampak yang mungkin terjadi jika terlalu sering mengonsumsi minuman ini!

2. Ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam setiap organ pencernaan di dalam tubuh!

3. Di meja makan terdapat beberapa jenis makanan: nasi, ayam goreng, selai kacang, kentang goreng, sayur sop, susu, jus jambu, roti, pisang, semangka tumis kangkung, dan air putih.

a. Sebutkan kandungan zat gizi yang ada pada makanan yang tersaji di meja!

b. Jika kamu diperbolehkan mengambil makanan yang sesuai dengan aturan “isi piringku” dan memenuhi kebutuhan gizimu, makanan apa sajakah yang akan diambil? Lengkapi dengan gambar dan berilah alasannya!