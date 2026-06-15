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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 252: Upcycling Used Materials

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 252 tentang Embrace Yourself. Siswa diminta membaca teks sebelum mengisi jawaban.

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Penulis: Faisal Mohay
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 252: Upcycling Used Materials
TribunJabar.id/GANI KURNIAWAN
SISWA SMP - Siswa mengerjakan soal Bahasa Indonesia lewat komputer saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Alfa Centauri, Jalan Palasari, Kota Bandung, Senin (9/5/2016). Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 252 Kurikulum Merdeka. 
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TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 252 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 252 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 189, 190, 191 Uji Kompetensi Pilihan Ganda

Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 252

Put the words in the correct order to make passive sentences.

Number one has been done for you. Start your sentence with the word in bold.

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1. sold. - sofa - has - been - The - used

The answer:

The sofa has been sold.

2. sold - shop - Second-hand - chairs - local - charity. - are - in - this

The answer:

Second-hand chairs are sold in this local charity shop.

3. uniforms - to - Her - unwanted - donated - orphanage. - an - school - are

The answer:

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Tags:
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