SPMB Jabar 2026 Tahap 1 Dibuka, Ini Jalur Pendaftaran SMA, SMK, dan SLB serta Jadwal Lengkapnya

Ringkasan Berita: SPMB Jabar 2026 Tahap 1 resmi dibuka pada 15, 17, 18, dan 19 Juni 2026 untuk jalur Prestasi dan Mutasi SMA, serta jalur Prestasi, Persiapan Kelas Industri, dan Mutasi SMK.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal SPMB Jabar dengan menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah asal atau Cabang Dinas Pendidikan.

Hasil seleksi SPMB Jabar 2026 Tahap 1 akan diumumkan pada 25 Juni 2026, sementara daftar ulang dilaksanakan pada 26 dan 29 Juni 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB.

Program ini menjadi tahapan penting bagi lulusan SMP, MTs, Paket B, maupun sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pada tahun ajaran 2026/2027.

SPMB Jabar 2026 hadir sebagai penyempurnaan sistem penerimaan peserta didik yang sebelumnya dikenal sebagai PPDB.

Melalui sistem ini, proses seleksi dilakukan secara lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis teknologi digital sehingga calon murid dapat mendaftar secara daring tanpa harus datang langsung ke sekolah tujuan.

Tahun ini, pelaksanaan SPMB Jabar dibagi menjadi dua tahap.

Tahap 1 difokuskan untuk jalur Prestasi dan Mutasi pada jenjang SMA, jalur Prestasi, Persiapan Kelas Industri, serta Mutasi pada jenjang SMK, dan pendaftaran peserta didik berkebutuhan khusus untuk SLB maupun sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

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Tahap pertama berlangsung pada 15, 17, 18, dan 19 Juni 2026.

Sementara itu, Tahap 2 akan dibuka setelah seluruh proses seleksi tahap pertama selesai.

Pada tahap ini, calon murid dapat mendaftar melalui jalur Domisili dan Afirmasi yang memiliki kuota cukup besar baik untuk SMA maupun SMK.

Tahap kedua menjadi kesempatan bagi peserta yang belum diterima pada tahap pertama maupun yang memilih jalur sesuai kondisi domisili dan latar belakang sosial ekonomi keluarganya.

Proses pendaftaran SPMB Jabar 2026 dilakukan melalui portal https://spmb.jabarprov.go.id/.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, calon murid yang telah mengikuti Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) tidak perlu melakukan pendataan ulang secara menyeluruh.

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Data dasar peserta sudah tersimpan dalam sistem sehingga pendaftar cukup masuk menggunakan akun yang telah diberikan dan melanjutkan proses pemilihan jalur serta sekolah tujuan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau para orang tua agar tidak panik menghadapi proses pendaftaran tahun ini.

Menurutnya, sistem telah disiapkan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.