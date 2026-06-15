Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Citaloka Fest
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 00:00 WIB
Germany
Jerman
7 - 1
Curacao
Curacao
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 03:00 WIB
Netherlands
Belanda
2 - 2
Japan
Jepang
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ivory Coast
Pantai Gading
1 - 0
Ecuador
Ekuador
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 09:00 WIB
Sweden
Swedia
5 - 1
Tunisia
Tunisia
Grup H - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 23:00 WIB
Spain
Spanyol
VS
Cape Verde
Tanjung Verde
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 135 Edisi Revisi: Sumber Energi

Simak berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 135 bab 6: Sumber Energi

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 135 Edisi Revisi: Sumber Energi
/SURYA/HABIBUR ROHMAN
PENDIDIKAN SR - Suasana pendidikan dan penyaluran minat serta bakat di Sekolah Rakyat (SR) Surabaya yang berada di area kompleks Kampus II Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Lidah Wetan Surabaya, Kamis (15/1/2026).Simak berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 135 bab 6: Sumber Energi. (SURYA/HABIBUR ROHMAN) 
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 135 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 135, karangan Kusumawardhani Ardilla dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni Energi di Sekitar Kita

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 135 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Rekomendasi Untuk Anda

Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 135 : Sumber Energi

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 135

Ayo, Menyelidiki

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 127 Edisi Revisi: Tantangan Botol Roket

Sekarang, saatnya kamu bermain sambil belajar. Permainan papan ini akan membantumu mengenali hubungan berbagai sumber energi dan bentuk energinya.

Guru akan membagimu dalam kelompok dan membagikan set permainannya. Salin tabel berikut di buku tugasmu. Pastikan mencatat jawaban benar yang muncul dalam permainan untuk membantumu mengambil kesimpulan, ya.

Jawaban :

1. Sumber Energi : Baterai

Bentuk Energi (Energi yang Disimpan/Dihasilkan) : Energi kimia dan energi listrik

Sesuai Minatmu
Notifikasi Muncul Lagi, Eks Ketua BEM UGM Klaim Temukan Benda Diduga Pelacak Kedua
Nasional
Notifikasi Muncul Lagi, Eks Ketua BEM UGM Klaim Temukan Benda Diduga Pelacak Kedua
Update Top Skor Piala Dunia 2026: Havertz dan Balogun Memimpin, Para Favorit Masih Mengintai
Super Skor
Update Top Skor Piala Dunia 2026: Havertz dan Balogun Memimpin, Para Favorit Masih Mengintai
Tuntutan Demo Mahasiswa di Jakarta, Majalengka, Palembang, Banjarmasin, dan Balikpapan Hari Ini
Regional
Tuntutan Demo Mahasiswa di Jakarta, Majalengka, Palembang, Banjarmasin, dan Balikpapan Hari Ini
Halaman 1/3
123
Tags:
kunci jawaban
IPAS Kelas 3
Kurikulum Merdeka
Evergreen
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Personel Brimob Polri Bersenjata Lengkap Jaga Bundaran HI: Demo secara Damai, Jangan Melawan Petugas
Personel Brimob Polri Bersenjata Lengkap Jaga Bundaran HI: Demo secara Damai, Jangan Melawan Petugas
Berita Populer
Berita Terkini
Atas