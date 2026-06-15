Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 135 Edisi Revisi: Sumber Energi

TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 135 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 135, karangan Kusumawardhani Ardilla dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni Energi di Sekitar Kita

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 135 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

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Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 135 : Sumber Energi

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 135

Ayo, Menyelidiki

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Sekarang, saatnya kamu bermain sambil belajar. Permainan papan ini akan membantumu mengenali hubungan berbagai sumber energi dan bentuk energinya.

Guru akan membagimu dalam kelompok dan membagikan set permainannya. Salin tabel berikut di buku tugasmu. Pastikan mencatat jawaban benar yang muncul dalam permainan untuk membantumu mengambil kesimpulan, ya.

Jawaban :

1. Sumber Energi : Baterai

Bentuk Energi (Energi yang Disimpan/Dihasilkan) : Energi kimia dan energi listrik