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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 46 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca

Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 46 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca.

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Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 46 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
KUNCI JAWABAN - Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 10 Batam, Kamis (23/9). Simak kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 46 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi. 
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TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 46 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan. 

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 46 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.   

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 46 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025. 

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 46 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 46 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 46 

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Ayo Membaca

Bacalah teks berikut! Tulis di dalam buku catatanmu jawaban dari pertanyaan:

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1. Sebutkan faktor−faktor yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan!

2. Apa saja jenis gangguan pernapasan yang dimaksud?

Kunci Jawaban:

1. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan:

  • Polusi udara, seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah.
  • Infeksi oleh mikroorganisme, seperti bakteri dan virus.
  • Faktor genetik atau keturunan.
  • Gaya hidup tidak sehat, seperti merokok, menggunakan vape, dan kurang berolahraga.

2. Jenis gangguan pernapasan yang dimaksud:

  • Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
  • Iritasi hidung
  • Sesak napas
  • Asma
  • Influenza
  • Pneumonia
  • Tuberkulosis (TBC)

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*) Disclaimer:

  • Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
  • Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Rinanda)

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Tags:
kunci jawaban
Kunci Jawaban IPAS Kelas 4
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