Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 46 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca
Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 46 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca.
Penulis:
Rinanda DwiYuliawati
Editor:
Febri Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 46 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan.
Pada materi IPAS kelas 4 halaman 46 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.
Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 46 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.
Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 46 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.
Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 46 .
Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 46
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Ayo Membaca
Bacalah teks berikut! Tulis di dalam buku catatanmu jawaban dari pertanyaan:
1. Sebutkan faktor−faktor yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan!
2. Apa saja jenis gangguan pernapasan yang dimaksud?
Kunci Jawaban:
1. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan:
- Polusi udara, seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah.
- Infeksi oleh mikroorganisme, seperti bakteri dan virus.
- Faktor genetik atau keturunan.
- Gaya hidup tidak sehat, seperti merokok, menggunakan vape, dan kurang berolahraga.
2. Jenis gangguan pernapasan yang dimaksud:
- Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
- Iritasi hidung
- Sesak napas
- Asma
- Influenza
- Pneumonia
- Tuberkulosis (TBC)
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*) Disclaimer:
- Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.
(Tribunnews.com/Rinanda)