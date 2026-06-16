Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 46 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 46 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan.

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 46 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 46 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 46 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 46 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 46

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Ayo Membaca

Bacalah teks berikut! Tulis di dalam buku catatanmu jawaban dari pertanyaan:

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1. Sebutkan faktor−faktor yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan!

2. Apa saja jenis gangguan pernapasan yang dimaksud?

Kunci Jawaban:

1. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan:

Polusi udara, seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah.

Infeksi oleh mikroorganisme, seperti bakteri dan virus.

Faktor genetik atau keturunan.

Gaya hidup tidak sehat, seperti merokok, menggunakan vape, dan kurang berolahraga.

2. Jenis gangguan pernapasan yang dimaksud:

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Iritasi hidung

Sesak napas

Asma

Influenza

Pneumonia

Tuberkulosis (TBC)

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*) Disclaimer:

Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Rinanda)