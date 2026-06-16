45 Catatan Wali Kelas Semester 2 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

Ringkasan Berita: Catatan wali kelas ditulis oleh wali kelas di rapor siswa sebagai bahan motivasi dan evaluasi selama satu semester.

Wali kelas dapat menulis catatan untuk setiap siswa berdasarkan capaian selama belajar.

Catatan wali kelas dapat ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Catatan wali kelas adalah penilaian singkat yang ditulis oleh wali kelas di rapor siswa.

Catatan ini sebagai bahan evaluasi dan motivasi bagi siswa dalam belajar.

Biasanya, catatan wali kelas berisi gambaran perkembangan siswa selama satu semester.

Wali kelas dapat mengisi catatan tersebut dengan menulis saran dan motivasi agar siswa dapat meningkatkan prestasi atau memperbaiki kekurangannya selama belajar.

Tribunnews.com menyediakan contoh catatan wali kelas dengan bahasa Inggris dan Indonesia sebagai berikut.

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Contoh Catatan Wali Kelas

Keep learning, keep growing, and always do your best.

Teruslah belajar, terus berkembang, dan selalu berikan yang terbaik. Your hard work will lead you to success. Never give up.

Kerja kerasmu akan membawamu menuju kesuksesan. Jangan pernah menyerah. Believe in yourself because you have great potential.

Percayalah pada dirimu karena kamu memiliki potensi yang luar biasa. Stay positive, be confident, and keep improving every day.

Tetap berpikir positif, percaya diri, dan teruslah berkembang setiap hari. Every achievement starts with effort and determination.

Setiap pencapaian dimulai dengan usaha dan tekad yang kuat. Continue to be responsible and make good choices in life.

Teruslah menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan membuat pilihan yang baik dalam hidup. Success comes to those who are willing to learn and work hard.

Kesuksesan datang kepada mereka yang mau belajar dan bekerja keras. Never stop trying, because every step brings you closer to your goals.

Jangan pernah berhenti mencoba, karena setiap langkah membawamu lebih dekat pada tujuanmu. Be proud of your progress and keep striving for excellence.

Banggalah atas kemajuanmu dan teruslah berusaha mencapai yang terbaik. Your attitude and kindness are as important as your achievements.

Sikap dan kebaikanmu sama pentingnya dengan prestasi yang kamu raih. Face challenges with courage and turn them into opportunities.

Hadapilah tantangan dengan keberanian dan jadikan sebagai peluang untuk berkembang. Keep your dreams alive and work hard to achieve them.

Tetaplah menjaga impianmu dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Learning is a journey, so enjoy the process and never stop improving.

Belajar adalah sebuah perjalanan, nikmatilah prosesnya dan jangan pernah berhenti berkembang. Stay disciplined, focused, and committed to your goals.

Tetap disiplin, fokus, dan berkomitmen pada tujuan yang ingin dicapai. May you continue to grow into a knowledgeable, kind, and successful person.

Semoga kamu terus tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, baik hati, dan sukses. Always be honest, because honesty builds trust and good character.

Selalu bersikap jujur, karena kejujuran membangun kepercayaan dan karakter yang baik. Respect your teachers, parents, and friends wherever you are.

Hormatilah guru, orang tua, dan teman-temanmu di mana pun berada. Use your time wisely and avoid delaying your responsibilities.

Gunakan waktumu dengan bijak dan hindari menunda tanggung jawab. Keep learning and never be afraid to make mistakes.

Teruslah belajar dan jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Be kind to others, because small acts of kindness can make a big difference.

Bersikaplah baik kepada orang lain, karena kebaikan kecil dapat memberikan dampak yang besar. Stay disciplined and always try to do the right thing.

Tetaplah disiplin dan selalu berusaha melakukan hal yang benar. Choose your friends carefully and surround yourself with positive people.

Pilihlah teman dengan bijak dan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif. Never give up when facing challenges; every problem has a solution.

Jangan pernah menyerah saat menghadapi tantangan; setiap masalah memiliki solusi. Be grateful for what you have and always appreciate others.

Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki dan selalu hargai orang lain. Think before you speak and use words that encourage others.

Pikirkan terlebih dahulu sebelum berbicara dan gunakan kata-kata yang membangun. Take responsibility for your actions and learn from your experiences.

Bertanggung jawablah atas tindakanmu dan belajarlah dari pengalaman. Keep a positive attitude even when things do not go as planned.

Tetaplah berpikir positif meskipun segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Work hard, stay humble, and continue improving yourself.

Bekerjalah dengan keras, tetap rendah hati, dan teruslah memperbaiki diri. Take care of your health, because a healthy body supports a healthy mind.

Jagalah kesehatanmu, karena tubuh yang sehat mendukung pikiran yang sehat. Always remember that good habits today create a better future tomorrow.

Selalu ingat bahwa kebiasaan baik hari ini akan menciptakan masa depan yang lebih baik esok hari. Try to study regularly every day to improve your understanding.

Usahakan belajar secara teratur setiap hari untuk meningkatkan pemahamanmu. Spend more time reviewing lessons at home to strengthen your knowledge.

Luangkan lebih banyak waktu untuk mengulang pelajaran di rumah agar pengetahuanmu semakin kuat. Stay focused during lessons and do not hesitate to ask questions.

Tetap fokus saat pelajaran berlangsung dan jangan ragu untuk bertanya. Make a study schedule and follow it consistently.

Buatlah jadwal belajar dan jalankan dengan konsisten. Read more books to expand your knowledge and improve your skills.

Perbanyak membaca buku untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuanmu. Practice the subjects you find difficult more often.

Latihlah mata pelajaran yang masih sulit bagimu dengan lebih sering. Complete your assignments on time to build good study habits.

Selesaikan tugas tepat waktu untuk membangun kebiasaan belajar yang baik. Take notes during class to help you remember important information.

Buat catatan saat pelajaran untuk membantu mengingat informasi penting. Use your free time wisely for learning and self-improvement.

Manfaatkan waktu luang dengan baik untuk belajar dan mengembangkan diri. Review your mistakes and learn from them to achieve better results.

Pelajari kesalahanmu dan jadikan sebagai bahan belajar untuk meraih hasil yang lebih baik. Be more active in class discussions to improve your understanding.

Lebih aktiflah dalam diskusi kelas untuk meningkatkan pemahamanmu. Set clear learning goals and work hard to achieve them.

Tetapkan tujuan belajar yang jelas dan berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Keep practicing and do not give up when learning becomes difficult.

Teruslah berlatih dan jangan menyerah ketika belajar terasa sulit. Study with discipline and avoid distractions while learning.

Belajarlah dengan disiplin dan hindari hal-hal yang mengganggu saat belajar. Develop a habit of reading and reviewing lessons before exams.

Biasakan membaca dan mengulang pelajaran sebelum menghadapi ujian.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)