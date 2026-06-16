Kalender Pendidikan Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB

Ringkasan Berita: Kalender Pendidikan Jawa Timur Tahun Ajaran (TA) 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB baik semester 1 maupun semester 2.

Hari pertama masuk sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dimulai pada Senin, 13 Juli 2026.

Libur sekolah semester 1 murid di Jawa Timur TA 2026/2027 dijadwalkan mulai 26 Desember 2026 sampai dengan tanggal 2 Januari 2027.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut Kalender Pendidikan Jawa Timur Tahun Ajaran (TA) 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB baik semester 1 maupun semester 2, lengkap dengan link download.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan telah merilis Kalender Pendidikan Jawa Timur TA 2026/2027.

Kalender Pendidikan (Kaldik) Jawa Timur TA 2026/2027 adalah pengaturan waktu kegiatan belajar mengajar selama satu tahun ajaran atau dua semester yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran, hingga jadwal libur sekolah.

Pedoman Kalender Pendidikan Jawa Timur TA 2026/2027 berlaku untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, baik untuk waktu belajar selama 5 atau 6 hari.

Merujuk Kalender Pendidikan Jawa Timur tahun ajaran 2026/2027, hari pertama masuk sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dimulai pada Senin, 13 Juli 2026.

Hari pertama masuk sekolah di Jawa Timur diisi dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru yang berlangsung pada tanggal 13, 14, 15 Juli 2025 dan maksimal 5 hari.

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Jumlah efektif waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya total 36 minggu efektif.

Minggu efektif sekolah semester 1 (ganjil) sampai dengan semester 5 paling sedikit 18 minggu.

Kemudian minggu efektif sekolah semester genap kelas XII SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB paling sedikit 14 minggu.

Waktu pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dalam bentuk tes tulis untuk SD minggu pertama Mei 2026, SMP minggu ketiga April 2027 dan SMA minggu ketiga Maret sampai minggu pertama April 2027.

Sementara jenjang SMK diselenggarakan di minggu kedua dan ketiga April 2027.

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Uji kompetensi keahlian dan Uji Sertifikasi Profesi untuk SMK diselenggarakan pada bulan Februari 2027 sampai dengan April 2027.

Libur sekolah semester 1 murid di Jawa Timur TA 2026/2027 dijadwalkan mulai 26 Desember 2026 sampai dengan tanggal 2 Januari 2027.

Selanjutnya diikuti masa berakhirnya Tahun Ajaran 2026/2027 dengan libur sekolah semester genap dimulai tanggal 21 Juni 2027 sampai 10 Juli 2027.

Dalam kalender pendidikan tersebut juga diatur mengenai jadwal Tes Kemampuan Akademik (TKA) serta tes lainnya.

Kalender Pendidikan Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027