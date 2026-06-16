Kalender Pendidikan Bali Tahun Ajaran 2026/2027: TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah, dan Widyalaya

Ringkasan Berita: Kalender Pendidikan Bali Tahun Ajaran 2026/2027 bagi satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, sekolah Madrasah (RA, MI, MTs, MA dan MAK) dan Widyalaya.

Hari pertama masuk sekolah siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah dan Widyalaya di Bali dimulai pada hari Senin, 13 Juli 2026.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah, dan Widyalaya di Bali berlangsung selama 6 hari, yakni pada tanggal 13-18 Juli 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Kalender Pendidikan Bali Tahun Ajaran 2026/2027 lengkap semester 1 dan 2, serta link downloadnya.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali merilis Kalender Pendidikan Bali Tahun Ajaran 2026/2027 bagi satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, sekolah Madrasah (RA, MI, MTs, MA dan MAK) dan Widyalaya.

Merujuk kalender pendidikan Bali 2026/2027, diketahui hari pertama masuk sekolah siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah dan Widyalaya di Bali dimulai pada hari Senin, 13 Juli 2026.

Kemudian, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah, dan Widyalaya di Bali berlangsung selama 6 hari, yakni pada tanggal 13-18 Juli 2026.

Sementara untuk kegiatan pembelajaran siswa di Bali semester 1 (ganjil) dilaksanakan selama 132 hari, dimulai pada hari 13 Juli 2026 dan berakhir pada 19 Desember 2026.

Kemudian, kegiatan pembelajaran siswa di Bali semester 2 (genap) berlangsung selama 109 hari, mulai 4 Januari 2027 dan berakhir pada 12 Juni 2027.

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Libur Semester Ganjil selama 10 (Sepuluh) hari kerja mulai hari Senin, 21 Desember 2026 s.d. Sabtu, 2 Januari 2027.

Libur Semester Genap selama 11 (Sebelas) hari kerja mulai hari Senin, 14 Juni 2027 s.d. Sabtu, 26 Juni 2027.

Libur akhir tahun ajaran 2026/2027, selama 12 (dua belas) hari kalender mulai hari Senin, 28 Juni 2027 s.d. Sabtu, 10 Juli 2027.

Jadwal penyerahan rapor semester Ganjil untuk yang melaksanakan 5 hari sekolah pada Jumat, 18 Desember 2026.

Kemudian untuk 6 hari sekolah pada Sabtu, 19 Desember 2026.

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Untuk semester genap penyerahan rapor untuk 5 hari sekolah pada Jumat, 11 Juni 2027.

Lalu untuk 6 hari sekolah pada Sabtu, 12 Juni 2027.

Kalender pendidikan Bali 2026/2027 tersebut, juga memuat hari libur khusus tahun 2026 dan 2027 tentang perayaan hari-hari besar keagamaan bagi umat Hindu di Bali.

Informasi lebih lengkapnya, simak kalender pendidikan Bali 2026/2027, mengutip dokumen resmi Kalender Pendidikan Bali TA 2026/2027 berikut ini:

Kalender Pendidikan Bali TA 2026/2027