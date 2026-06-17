Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 7 Kurikulum Merdeka: Aktivitas 4 Lokasi Absolut dan Relatif

TRIBUNNEWS.COM – Pada buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas 7 SMP halaman 7 membahas materi bab Lembar Aktivitas 4.

Materi IPS kelas 7 kali ini, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang lokasi absolut dan relatif.

Buku pelajaran IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka merupakan karangan M. Nursa’ban, dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Berikut Tribunnews sajikan kunci jawaban buku IPS kelas 7 halaman 7 Lembar Aktivitas 4.

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Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 7 Kurikulum Merdeka

Lembar Aktivitas 4

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang

2. Setelah itu, kalian dapat mengunduh aplikasi GPS Essential melalui handphone kalian.

3. Cari alamat tempat tinggal kalian masing-masing melalui GPS, setelah itu tuliskan hasil pencarian kalian dalam tabel berikut.

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Lokasi absolut : Lokasi relatif

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Kunci Jawaban

Pengertian

Lokasi Absolut: Letak suatu tempat berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur yang diperoleh dari GPS.

Lokasi Relatif: Letak suatu tempat dibandingkan dengan tempat lain di sekitarnya, misalnya dekat sekolah, pasar, masjid, jalan raya, atau kantor desa.

Jika ingin menggunakan data rumah kalian sendiri, buka GPS Essentials → cari lokasi rumah → catat koordinat Latitude (Lintang) dan Longitude (Bujur) → masukkan ke kolom lokasi absolut, lalu deskripsikan posisi rumah terhadap tempat-tempat di sekitarnya pada kolom lokasi relatif.

Andi

7°33'15"S, 110°49'30"E

Berada di sebelah timur Pasar Kartasura, sekitar 500 meter dari jalan raya utama. Budi

7°34'20"S, 110°48'45"E

Terletak di dekat SD Negeri setempat, sekitar 300 meter dari kantor kelurahan. Citra

7°32'50"S, 110°50'10"E

Berada di sebelah selatan masjid desa dan dekat lapangan sepak bola. Dini

7°35'05"S, 110°49'55"E

Berjarak sekitar 1 km dari pusat kecamatan dan dekat minimarket. Eko

7°33'40"S, 110°48'20"E

Berada di tepi jalan desa, sekitar 200 meter dari balai desa.

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Disclaimer:

Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, sebaiknya siswa sudah mengerjakan sendiri soal-soal tersebut.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)