Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 53 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca
Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 53 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca.
Penulis:
Rinanda DwiYuliawati
Editor:
Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 53 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan.
Pada materi IPAS kelas 4 halaman 53 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.
Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 53 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.
Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 53 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.
Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 53 .
Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 53
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Ayo Membaca
Bacalah teks berikut! Tulis dalam buku catatanmu jawaban pertanyaan:
“Apa pengertian kapasitas paru-paru dan faktor-faktor yang memengaruhinya?”
Kunci Jawaban:
Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru untuk menampung udara yang masuk ke dalamnya saat kita bernapas.
Kapasitas paru-paru yang baik membantu tubuh memperoleh lebih banyak oksigen sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan daya tahan tubuh meningkat.
Faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas paru-paru antara lain aktivitas fisik yang teratur, karena olahraga dapat melatih otot pernapasan dan meningkatkan elastisitas paru-paru.
Selain itu, kapasitas paru-paru juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan tubuh.
Semakin sehat kondisi tubuh dan semakin sering berolahraga, umumnya kapasitas paru-paru akan semakin baik.
Faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas paru-paru, yaitu:
- Aktivitas fisik atau olahraga yang teratur.
- Elastisitas paru-paru.
- Usia.
- Jenis kelamin.
- Kondisi kesehatan tubuh.
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*) Disclaimer:
- Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.
(Tribunnews.com/Rinanda)