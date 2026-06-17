Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Citaloka Fest
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 02:00 WIB
France
Prancis
3 - 1
Senegal
Senegal
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 05:00 WIB
Iraq
Irak
1 - 4
Norway
Norwegia
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 08:00 WIB
Argentina
Argentina
3 - 0
Algeria
Aljazair
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 11:00 WIB
Austria
Austria
Live
Jordan
Yordania
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 53 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca

Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 53 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Nuryanti
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 53 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
KUNCI JAWABAN - Pembelajaran tatap muka hari pertama di SD N 1 Semarapura Kangin, Klungkung, Bali, Senin 27 September 2021. Simak kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 53. 
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 53 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan. 

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 53 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.  

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 53 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025. 

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 53 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 53 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 53 

Baca juga: Kunci Jawaban LKS Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas 7 Halaman 11 Kurikulum Merdeka: Guyub Rukun

Ayo Membaca

Bacalah teks berikut! Tulis dalam buku catatanmu jawaban pertanyaan:

Rekomendasi Untuk Anda

“Apa pengertian kapasitas paru-paru dan faktor-faktor yang memengaruhinya?”

Kunci Jawaban:

Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru untuk menampung udara yang masuk ke dalamnya saat kita bernapas.

Kapasitas paru-paru yang baik membantu tubuh memperoleh lebih banyak oksigen sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan daya tahan tubuh meningkat.

Faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas paru-paru antara lain aktivitas fisik yang teratur, karena olahraga dapat melatih otot pernapasan dan meningkatkan elastisitas paru-paru.

Selain itu, kapasitas paru-paru juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan tubuh.

Semakin sehat kondisi tubuh dan semakin sering berolahraga, umumnya kapasitas paru-paru akan semakin baik.

Faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas paru-paru, yaitu:

  • Aktivitas fisik atau olahraga yang teratur.
  • Elastisitas paru-paru.
  • Usia.
  • Jenis kelamin.
  • Kondisi kesehatan tubuh.

Baca juga:  40 Soal PAS PKN Kelas 1 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban SAS Pendidikan Pancasila

*) Disclaimer:

  • Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
  • Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Rinanda)

Sesuai Minatmu
Detik Mencekam di Warung Mendiang Epy Kusnandar, Kedatangan Pria Misterius Membuat Karina Ranau Luka
Seleb
Detik Mencekam di Warung Mendiang Epy Kusnandar, Kedatangan Pria Misterius Membuat Karina Ranau Luka
Soroti Nafkah Anak Rp200 Juta per Bulan, Pakar Hukum Sarankan Ruben Onsu Lakukan Audit
Seleb
Soroti Nafkah Anak Rp200 Juta per Bulan, Pakar Hukum Sarankan Ruben Onsu Lakukan Audit
Bukan Kylian Mbappe, Kunci Kemenengan Prancis atas Senegal Ada di Sisi Lain
Super Skor
Bukan Kylian Mbappe, Kunci Kemenengan Prancis atas Senegal Ada di Sisi Lain
Tags:
Evergreen
kunci jawaban
IPAS
Kelas 4
Kurikulum Merdeka
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Budiman Sudjatmiko Buka Suara seusai Digeruduk Mahasiswa di UGM, Klaim Nyaris Dipukul: Saya Selamat!
Budiman Sudjatmiko Buka Suara seusai Digeruduk Mahasiswa di UGM, Klaim Nyaris Dipukul: Saya Selamat!
Berita Populer
Berita Terkini
Atas