Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 53 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 53 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan.

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 53 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 53 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 53 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 53 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 53

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Ayo Membaca

Bacalah teks berikut! Tulis dalam buku catatanmu jawaban pertanyaan:

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“Apa pengertian kapasitas paru-paru dan faktor-faktor yang memengaruhinya?”

Kunci Jawaban:

Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru untuk menampung udara yang masuk ke dalamnya saat kita bernapas.

Kapasitas paru-paru yang baik membantu tubuh memperoleh lebih banyak oksigen sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan daya tahan tubuh meningkat.

Faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas paru-paru antara lain aktivitas fisik yang teratur, karena olahraga dapat melatih otot pernapasan dan meningkatkan elastisitas paru-paru.

Selain itu, kapasitas paru-paru juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan tubuh.

Semakin sehat kondisi tubuh dan semakin sering berolahraga, umumnya kapasitas paru-paru akan semakin baik.

Faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas paru-paru, yaitu:

Aktivitas fisik atau olahraga yang teratur.

Elastisitas paru-paru.

Usia.

Jenis kelamin.

Kondisi kesehatan tubuh.

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*) Disclaimer:

Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Rinanda)