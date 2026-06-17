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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.24

Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 2 pada Worksheet 3.24.

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zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.24
TribunJabar.id/GANI KURNIAWAN
SOAL DAN JAWABAN - Siswa mengerjakan soal Bahasa Indonesia lewat komputer saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Alfa Centauri, Jalan Palasari, Kota Bandung, Senin (9/5/2016). Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 pada tugas Worksheet 3.24. 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 133 Kurikulum Merdeka pada Chapter 3 memiliki judul Home Sweet Home.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 133 terdapat tugas Section 2 - Reading pada Worksheet 3.24.

Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 133 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 133 pada tugas Worksheet 3.24 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah. 

Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 133.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133

Section 2 - Reading

Worksheet 3.24

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 252 Part 1 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi

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d. Fill in the following crossword puzzle with the answer words from Worksheet 3.23. 

Number 6 and 9 have been done for you.

Kunci Jawaban:
 
1. Paper

2. Plastic

3. Cardboard

4. Metal

5. Fabric

6. Foodscrap

7. Leaves

8. Plants

9. Soil

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 132 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.23

*) Disclaimer:

  • Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
  • Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)

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Tags:
TribunEvergreen
kunci jawaban
Bahasa Inggris
Kunci Jawaban Kelas 7
Kurikulum Merdeka
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