Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.24
Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 2 pada Worksheet 3.24.
Penulis:
Indah Aprilin Cahyani
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM – Buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 133 Kurikulum Merdeka pada Chapter 3 memiliki judul Home Sweet Home.
Pada buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 133 terdapat tugas Section 2 - Reading pada Worksheet 3.24.
Materi ini terdapat dalam buku Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 133 karangan Ika Lestari Damayanti dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 133 pada tugas Worksheet 3.24 hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.
Berikut Tribunnews menyajikan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 133.
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133
Section 2 - Reading
Worksheet 3.24
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d. Fill in the following crossword puzzle with the answer words from Worksheet 3.23.
Number 6 and 9 have been done for you.
Kunci Jawaban:
1. Paper
2. Plastic
3. Cardboard
4. Metal
5. Fabric
6. Foodscrap
7. Leaves
8. Plants
9. Soil
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*) Disclaimer:
- Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin)