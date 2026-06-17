Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 45 Soal Esai Uji Capaian Pembelajaran Bab 2 Kurikulum Merdeka

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 6 SD halaman 45 Kurikulum Merdeka Bab 2 tentang Allah Swt. Maha Segalanya, buku karangan Nazirwan dan Kholili Abdullah terbitan Kemendikbud tahun 2022.

Pada materi ini, siswa mempelajari makna dan pengamalan Asmaul Husna, seperti Al-Gaffar (Maha Pengampun), Al-'Afuw (Maha Pemaaf), Al-Shamad (Maha Dibutuhkan), dan Al-Wahid (Maha Tunggal).

Siswa juga diajak memahami pentingnya sikap tabayyun atau mencari kejelasan informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain.

Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 2 Uji Capaian Pembelajaran halaman 45 yang dapat dijadikan referensi belajar di rumah.

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 45

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Uji Capaian Pembelajaran

B. Kerjakan tugas-tugas di bawah ini!

1. Bagaimana kita mengamalkan al-Gaffār dalam kehidupan di sekolah?

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Kunci Jawaban:

Mengamalkan al-Gaffār di sekolah dapat dilakukan dengan memaafkan kesalahan teman, tidak menyebarkan aib orang lain, serta memberi kesempatan kepada teman untuk memperbaiki kesalahannya.



2. Tulislah contoh pengamalan al-‘Afuw di rumah!

Kunci Jawaban:

Contoh pengamalan al-‘Afuw di rumah adalah memaafkan kesalahan saudara, tidak menyimpan dendam, dan tetap bersikap baik meskipun pernah disakiti.



3. Bagaimana cara mengamalkan al-Ṣamad?

Kunci Jawaban:

Cara mengamalkan al-Ṣamad adalah dengan beriman kepada Allah Swt., berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada-Nya, serta bergantung kepada Allah dalam setiap urusan.

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4. Mengapa harus bertabayyun ketika menerima informasi yang meragukan?

Kunci Jawaban:

Karena tabayyun bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi sehingga terhindar dari berita bohong, fitnah, kesalahpahaman, dan penyebaran informasi yang tidak benar.

*) Disclaimer

Artikel ini ditujukan sebagai panduan bagi orang tua dalam mendampingi proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa disarankan mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Jawaban dapat berbeda sesuai penjelasan guru dan sumber belajar yang digunakan di sekolah.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)