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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 43, 44 Uji Capaian Pembelajaran Bab 2 Kurikulum Merdeka

Simak kunci jawaban PAI Kelas 6 SD halaman 43, 44 Kurikulum Merdeka Bab 2 tentang Asmaul Husna, sikap tabayyun, dan keesaan Allah Swt.

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Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 43, 44 Uji Capaian Pembelajaran Bab 2 Kurikulum Merdeka
TribunJabar/GANI KURNIAWAN
SISWA SD - Siswa menyantap makanan bergizi gratis saat jam istirahat di SDN 173 Neglasari, Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (25/11/2024). Simak kunci jawaban PAI Kelas 6 SD halaman 43, 44 Kurikulum Merdeka Bab 2 tentang Asmaul Husna, sikap tabayyun, dan keesaan Allah Swt. 
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TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 6 SD halaman 43, 44 Kurikulum Merdeka pada Bab 2 tentang Allah Swt Maha Segalanya, buku karangan Nazirwan dan Kholili Abdullah, terbitan Kemendikbud tahun 2022.

Materi ini mengajak siswa memahami makna beberapa Asmaul Husna, seperti Al-Gaffar, Al-'Afuw, Al-Shamad, dan Al-Wahid, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa juga diajak memahami pentingnya sikap tabayyun atau mencari kejelasan informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain.

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 2 Uji Capaian Pembelajaran halaman 43, 44 yang dapat dijadikan bahan belajar di rumah.

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 43, 44

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.24

  • Uji Capaian Pembelajaran

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Al-Gaffār akar katanya berasal dari kata gafara yang bermakna ....
A. menutup
B. menatap
C. menitip
D. menata

Kunci Jawaban: A. menutup

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2. Al-‘Afuw merupakan akar dari kata ’afwu yang artinya ....
A. menghampas
B. menghapus
C. menyayangi
D. mengawasi

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.24

Kunci Jawaban: B. menghapus

3. Allah Swt. tempat menggantungkan semua harapan makhluk, ini bukti bahwa Allah Swt. memiliki sifat ....
A. al-Ṣābiqu
B. al-Ṣāliḥu
C. al-Ṣamadu
D. al-Ghāfuru

Kunci Jawaban: C. al-Ṣamadu

4. Al-Wāḥid hampir sama dengan Al-Aḥad. Al-Aḥad yang artinya Maha Esa. Sedangkan, al-Wāḥid artinya Allah Maha ....
A. Tunggal
B. Sayang
C. Satu
D. Penentu

Kunci Jawaban: A. Tunggal

5. Yang termasuk ciri orang meyakini keesaan Allah Swt. ....
A. selalu mengucapkan Lailahaillallah
B. berniat untuk taubat nasuḥa
C. menjaga silaturahmi dengan keluarga
D. meminta penjelasan dari sumber berita

Kunci Jawaban: A. selalu mengucapkan Lailahaillallah

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 58 - 60 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Uji Kompetensi

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Tags:
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Kunci Jawaban PAI Kelas 6
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