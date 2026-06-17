Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 43, 44 Uji Capaian Pembelajaran Bab 2 Kurikulum Merdeka

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 6 SD halaman 43, 44 Kurikulum Merdeka pada Bab 2 tentang Allah Swt Maha Segalanya, buku karangan Nazirwan dan Kholili Abdullah, terbitan Kemendikbud tahun 2022.

Materi ini mengajak siswa memahami makna beberapa Asmaul Husna, seperti Al-Gaffar, Al-'Afuw, Al-Shamad, dan Al-Wahid, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa juga diajak memahami pentingnya sikap tabayyun atau mencari kejelasan informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain.

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 2 Uji Capaian Pembelajaran halaman 43, 44 yang dapat dijadikan bahan belajar di rumah.

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 43, 44

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Uji Capaian Pembelajaran

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Al-Gaffār akar katanya berasal dari kata gafara yang bermakna ....

A. menutup

B. menatap

C. menitip

D. menata

Kunci Jawaban: A. menutup

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2. Al-‘Afuw merupakan akar dari kata ’afwu yang artinya ....

A. menghampas

B. menghapus

C. menyayangi

D. mengawasi

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Kunci Jawaban: B. menghapus

3. Allah Swt. tempat menggantungkan semua harapan makhluk, ini bukti bahwa Allah Swt. memiliki sifat ....

A. al-Ṣābiqu

B. al-Ṣāliḥu

C. al-Ṣamadu

D. al-Ghāfuru

Kunci Jawaban: C. al-Ṣamadu

4. Al-Wāḥid hampir sama dengan Al-Aḥad. Al-Aḥad yang artinya Maha Esa. Sedangkan, al-Wāḥid artinya Allah Maha ....

A. Tunggal

B. Sayang

C. Satu

D. Penentu

Kunci Jawaban: A. Tunggal

5. Yang termasuk ciri orang meyakini keesaan Allah Swt. ....

A. selalu mengucapkan Lailahaillallah

B. berniat untuk taubat nasuḥa

C. menjaga silaturahmi dengan keluarga

D. meminta penjelasan dari sumber berita

Kunci Jawaban: A. selalu mengucapkan Lailahaillallah

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