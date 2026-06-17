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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 56 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan

Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 56 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan.

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Editor: Nuryanti
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 56 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
KUNCI JAWABAN - Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 10 Batam, Kamis (23/9). Simak kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 56 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi. 
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TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 56 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan. 

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 56 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo simpulkan.  

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 56 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025. 

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 56 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 56 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 56 

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 48 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan

Ayo, Simpulkan

Selamat! Sampai tahap ini kamu sudah berhasil mempelajari banyak hal mengenai gaya hidup yang dapat memengaruhi sistem pernapasan.

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Sekarang kamu akan membuat esai sebanyak 3 paragraf yang merangkum hasil belajar kamu di topik ini.

Gunakan kerangka isi berikut untuk membuat esai.

Paragraf 1

1. Apa itu sistem pernapasan?

2. Mengapa sistem pernapasan penting bagi tubuh kita?

Paragraf 2

1. Apa saja gaya hidup sehat bagi sistem pernapasan?

2. Manfaat gaya hidup sehat  bagi sistem pernapasan.

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