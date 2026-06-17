Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 56 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 56 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan.

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 56 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo simpulkan.

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 56 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 56 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 56 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 56

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Ayo, Simpulkan

Selamat! Sampai tahap ini kamu sudah berhasil mempelajari banyak hal mengenai gaya hidup yang dapat memengaruhi sistem pernapasan.

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Sekarang kamu akan membuat esai sebanyak 3 paragraf yang merangkum hasil belajar kamu di topik ini.

Gunakan kerangka isi berikut untuk membuat esai.

Paragraf 1

1. Apa itu sistem pernapasan?

2. Mengapa sistem pernapasan penting bagi tubuh kita?

Paragraf 2

1. Apa saja gaya hidup sehat bagi sistem pernapasan?

2. Manfaat gaya hidup sehat bagi sistem pernapasan.