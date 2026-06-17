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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 143 Edisi Revisi: Bentuk Energi

Simak berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 143 bab 6: Bentuk Energi

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Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 143 Edisi Revisi: Bentuk Energi
/SURYA/HABIBUR ROHMAN
SEMANGAT SEKOLAH - Setelah beberapa pekan pembelajaran diistirahatkan pada liburan Lebaran Idul Fitri 2026, siswa kembali masuk dan mengikuti kegiatan sekolah di SDN Jemur Wonosari I-417 Surabaya, Senin (30/03/2026). Simak berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 143 bab 6: Bentuk Energi. (SURYA/HABIBUR ROHMAN) 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 143 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 143, karangan Kusumawardhani Ardilla, dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni Energi di Sekitar Kita

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 143 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

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Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 143 : Bentuk Energi.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 143

Uji Kompetensi

Temukan minimal lima bentuk energi berbeda.

1. Sebutkan benda/aktivitas mana saja yang menggunakan atau menghasilkan energi.

2. Jelaskan bentuk energi apa yang dimungkinkan muncul pada benda/aktivitas tersebut.

3. Ceritakan dengan kalimatmu, dari mana energi tersebut dimungkinkan muncul (sumber energi).

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 137 Edisi Revisi: Kegiatan Masyarakat di Sekitar

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Tags:
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Kunci Jawaban IPAS Kelas 3
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Kunci Jawaban IPAS
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS)
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