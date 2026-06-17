Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 148 Edisi Revisi: Ayo, Membaca
Simak berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 148 bab 6: Ayo, Membaca
Penulis:
Namira Yunia Lestanti
Editor:
Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 148 bab 6.
Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 148, karangan Kusumawardhani Ardilla, dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni mata angin.
Mata angin adalah pedoman arah yang digunakan untuk menentukan suatu arah tempat atau lokasi. Mata angin membantu kita mengetahui posisi seperti utara, selatan, timur, dan barat.
Mata angin terdiri dari arah utara, selatan, timur, dan barat, serta beberapa arah tambahan seperti timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut.
Mata angin membantu manusia saat membaca peta, bepergian, dan mencari lokasi tertentu.
Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.
Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 148 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.
Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.
Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 148 : Ayo, Membaca
Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 148
Ayo, Membaca
Ayo baca infografik berikut, kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut pada buku tugasmu.
1. Apa saja arah mata angin yang ada?
2. Bagaimana cara kamu menunjukkan arah mata angin yang tepat?
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Jawaban :
Arah mata angin yang ada yaitu: