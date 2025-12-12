Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Wali Kota Banda Aceh Menangis Respons Donasi Bencana Harus Daftar,  Ini Profilnya

Illiza Sa’aduddin Djamal menilai, kerja keras masyarakat dalam membantu korban seharusnya mendapat apresiasi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Erik S
zoom-in Wali Kota Banda Aceh Menangis Respons Donasi Bencana Harus Daftar,  Ini Profilnya
HO/IST/Serambinews.com/HO/KOLASE SERAMBINEWS.COM/INSTAGRAM ILLIZA
MENANGIS- Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menangis saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Ruang Potda Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (10/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menangis terkait pernyataan menteri sosial penggalangan dana harus izin pemerintah dan diaudit.
  • Wali Kota Illiza  menilai kerja keras masyarakat dalam membantu korban seharusnya mendapat apresiasi.
  • Illiza menilai, tanpa status darurat nasional, rehabilitasi dan pembangunan rumah baru harus menunggu anggaran tahun 2026.

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH -  Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal (53) menyoroti pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terkait pernyataannya soal penggalangan dana untuk bantuan bencana di Sumatera harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah.

Illiza Sa’aduddin Djamal menilai, kerja keras masyarakat dalam membantu korban seharusnya mendapat apresiasi.

“Belum lagi hari ini, mohon maaf, mitra kerja Mensos menyampaikan statement, apabila artis, influencer (donasi), daftar dulu nanti diaudit, ini juga apa?” ungkap Illiza sambil menangis saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Ruang Potda Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (10/12/2025).

Baca juga: Soal Donasi Harus Izin, Mensos RI Gus Ipul Singgung Pertanggungjawaban dan Konsekuensi Hukum

“Harusnya mereka masyarakat yang sudah berjibaku membantu kami itu diapresiasi pak,” sambungnya.

Illiza mengatakan, selama 14 hari terakhir, masyarakat bersama pemerintah daerah terus berjibaku melakukan evakuasi dan membersihkan puing-puing rumah warga.

Menurutnya, waktu tersebut bukanlah singkat, apalagi jika membayangkan keluarga sendiri yang menjadi korban.

Rekomendasi Untuk Anda

“Kalau itu keluarga kita, anak kita, ibu kita, bayangkan mereka tidak difardhukifayakan,” ujar Illiza.  

Di sisi lain, dia menekankan, hal utama yang seharusnya dipikirkan adalah akses jalan lintas untuk distribusi logistik dan bantuan.

Tanpa itu, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

“Paling saya mampu bawa berapa, satu-dua tangki, setelah itu habis,” katanya.

Kondisi ini membuat warga semakin terhimpit di tengah keterbatasan.  

Di lapangan, lanjutnya, pemerintah daerah maupun Pemerintah Aceh tidak mungkin mampu menyiram satu per satu rumah warga yang tertimbun lumpur.

Bahkan dengan bantuan alat berat sekalipun, pekerjaan membersihkan halaman masjid belum tuntas hingga kini.

Belum lagi tanah yang menumpuk juga menimbulkan pertanyaan besar, harus ke mana dibuang.  

Selain itu, abrasi sungai telah menghancurkan sejumlah rumah warga. Mereka kini kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi.

Baca juga: Mensos Sebut Galang Donasi Bencana Harus Izin, Ketua DPD RI: Tinggal Ikuti Saja

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Sumber: Serambi Indonesia
Halaman 1/3
123
Tags:
Wali Kota Banda Aceh
Illiza Saadudin Djamal
Menteri Sosial
Penggalangan Dana
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Anies-Ganjar Blusukan ke Aceh-Sumatera, Naik Motor dan Duduk di Tenda Pengungsian Salurkan Bantuan

Anies-Ganjar Blusukan ke Aceh-Sumatera, Naik Motor dan Duduk di Tenda Pengungsian Salurkan Bantuan

Kemkomdigi Beri Dukungan Psikososial untuk Anak-anak Terdampak Banjir Bandang di Sumatra

Kemkomdigi Beri Dukungan Psikososial untuk Anak-anak Terdampak Banjir Bandang di Sumatra

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas