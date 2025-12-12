Hilang 20 Hari, Advokat Ditemukan Tewas Terkubur di Hutan Cilacap, 4 Orang Diamankan

Ringkasan Berita: Advokat Aris Munadi ditemukan meninggal terkubur di hutan Desa Kubangkangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Polisi memperkirakan korban telah meninggal sekitar dua minggu sebelum ditemukan.

Polisi mengatakan empat orang yang ditangkap masih berstatus saksi dan merupakan kenalan atau rekan korban.

TRIBUNNEWS.COM, CILACAP – Hilang selama 20 hari, seorang advokat DPC Peradi Purwokerto, Aris Munadi ditemukan meninggal terkubur di hutan Desa Kubangkangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Korban ditemukan pada, Rabu (10/12/2025) malam.

Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar Arif Setiyoko mengatakan proses penyelidikan berawal dari koordinasi dengan Polresta Banyumas setelah istri korban melapor karena tidak bisa menghubungi Aris Munadi.

Baca juga: Mayat Perempuan Asal Jaksel yang Ditemukan di Bogor Diduga Korban Pembunuhan

Tim gabungan kemudian dibentuk menelusuri laporan tersebut, termasuk mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak.

“Setelah beberapa hari mengumpulkan bahan keterangan dari Pusat Reskrim Cilacap maupun Banyumas, kami menganalisa bersama dan menyimpulkan bahwa benar terjadi suatu peristiwa pidana,” kata Guntar, Kamis (11/12/2025).

Menurut Guntar, analisa tim mengarah pada dugaan tindakan kriminal yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Rekomendasi Untuk Anda

“Dari serangkaian penyelidikan, kami menemukan bahwa korban AM telah meninggal dunia dan dikubur di hutan Kubangkangkung, Kawunganten,” ungkapnya.

Ia memperkirakan korban telah meninggal sekitar dua minggu sebelum ditemukan.

“Perkiraannya sekitar dua minggu lebih,” katanya.

Kompol Guntar juga memastikan penemuan lokasi jenazah merupakan hasil kerja tim gabungan setelah memeriksa sejumlah saksi.

“Yang menemukan pertama kali adalah tim gabungan. Dari hasil analisa dan keterangan saksi-saksi yang sudah kami amankan, kami bisa mengungkap lokasi korban dikubur,” jelasnya.

Terkait penyebab kematian Aris Munadi, polisi masih menunggu hasil autopsi.

Baca juga: Misteri Jenazah Terbungkus Kain Diduga Korban Pembunuhan, Aksi Perempuan Bikin Penggali Kubur Curiga

“Untuk luka dan penyebab kematian, kami masih menunggu hasil autopsi. Sedangkan untuk pelaku, kami belum dapat menyimpulkan, tetapi kami sudah memeriksa empat saksi di luar keluarga korban,” tambah Guntar.

4 Saksi Diamankan

Guntar mengatakan empat orang yang ditangkap masih berstatus saksi dan merupakan kenalan atau rekan korban.