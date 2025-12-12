Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Hilang 20 Hari, Advokat Ditemukan Tewas Terkubur di Hutan Cilacap, 4 Orang Diamankan

seorang advokat DPC Peradi Purwokerto, Aris Munadi ditemukan meninggal terkubur di hutan Desa Kubangkangkung, Kecamatan Kawunganten

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Erik S
zoom-in Hilang 20 Hari, Advokat Ditemukan Tewas Terkubur di Hutan Cilacap, 4 Orang Diamankan
HO/IST/Kompas.com/(KOMPAS.COM/DOK POLRESTA CILACAP)
DIKUBUR DI HUTAN - Evakuasi jasad advokat Aris Munadi di hutan Kubangkangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Kamis (11/12/2025) dini hari 

Ringkasan Berita:
  • Advokat Aris Munadi ditemukan meninggal terkubur di hutan Desa Kubangkangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
  • Polisi memperkirakan korban telah meninggal sekitar dua minggu sebelum ditemukan.
  • Polisi mengatakan empat orang yang ditangkap masih berstatus saksi dan merupakan kenalan atau rekan korban.

TRIBUNNEWS.COM, CILACAP – Hilang selama 20 hari, seorang advokat DPC Peradi Purwokerto, Aris Munadi ditemukan meninggal terkubur di hutan Desa Kubangkangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Korban ditemukan pada, Rabu (10/12/2025) malam.

Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar Arif Setiyoko mengatakan proses penyelidikan berawal dari koordinasi dengan Polresta Banyumas setelah istri korban melapor karena tidak bisa menghubungi Aris Munadi.

Baca juga: Mayat Perempuan Asal Jaksel yang Ditemukan di Bogor Diduga Korban Pembunuhan

Tim gabungan kemudian dibentuk menelusuri laporan tersebut, termasuk mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak.

“Setelah beberapa hari mengumpulkan bahan keterangan dari Pusat Reskrim Cilacap maupun Banyumas, kami menganalisa bersama dan menyimpulkan bahwa benar terjadi suatu peristiwa pidana,” kata Guntar, Kamis (11/12/2025).

Menurut Guntar, analisa tim mengarah pada dugaan tindakan kriminal yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Rekomendasi Untuk Anda

“Dari serangkaian penyelidikan, kami menemukan bahwa korban AM telah meninggal dunia dan dikubur di hutan Kubangkangkung, Kawunganten,” ungkapnya.

Ia memperkirakan korban telah meninggal sekitar dua minggu sebelum ditemukan.

“Perkiraannya sekitar dua minggu lebih,” katanya.

Kompol Guntar juga memastikan penemuan lokasi jenazah merupakan hasil kerja tim gabungan setelah memeriksa sejumlah saksi.

“Yang menemukan pertama kali adalah tim gabungan. Dari hasil analisa dan keterangan saksi-saksi yang sudah kami amankan, kami bisa mengungkap lokasi korban dikubur,” jelasnya.

Terkait penyebab kematian Aris Munadi, polisi masih menunggu hasil autopsi.

Baca juga: Misteri Jenazah Terbungkus Kain Diduga Korban Pembunuhan, Aksi Perempuan Bikin Penggali Kubur Curiga

“Untuk luka dan penyebab kematian, kami masih menunggu hasil autopsi. Sedangkan untuk pelaku, kami belum dapat menyimpulkan, tetapi kami sudah memeriksa empat saksi di luar keluarga korban,” tambah Guntar.

4 Saksi Diamankan

Guntar mengatakan empat orang yang ditangkap masih berstatus saksi dan merupakan kenalan atau rekan korban.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1/2
12
Tags:
Kabupaten Cilacap
Jawa Tengah
Advokat
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Warga Gugat Presiden hingga Menkeu Purbaya, Minta Status Banjir Sumatera Jadi Bencana Nasional

Warga Gugat Presiden hingga Menkeu Purbaya, Minta Status Banjir Sumatera Jadi Bencana Nasional

Ujian Profesi Advokat Digelar Serentak di 46 Kota, Termasuk di 3 Provinsi yang Terdampak Bencana

Ujian Profesi Advokat Digelar Serentak di 46 Kota, Termasuk di 3 Provinsi yang Terdampak Bencana

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas